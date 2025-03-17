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高雄男違停小巷見巡邏車神情詭異 車中發現這3顆慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子14日凌晨1時22分許將轎車違停在高市文衡一路巷口，巡邏警網盤查，吳打開車門神情詭異，警方眼尖發現駕駛座杯子有2顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，吳坦承持毒，警方另在袋中發現一顆煙彈、15包毒咖啡包，當場逮捕送辦。

新興警分局五福二路派出所巡邏警網14日凌晨1時22分許巡經文橫一路巷弄時，見一輛轎車違停，於是趨前盤查，駕駛吳姓男子（25歲）開車門，神情緊張、眼神飄呼。

警方盤查他身分時，眼尖發現駕駛座杯子中有2顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，吳百口莫辯持毒，後續於吳男攜帶的袋子中再起獲1顆煙彈、依托咪酯煙油1瓶及毒咖啡包15包；警詢後，依違反毒品危害防制條例將吳男移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

吳姓男子14日凌晨1時22分許將轎車違停在高市文衡一路巷口，警方盤查發現車中有3顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，及15包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
吳姓男子14日凌晨1時22分許將轎車違停在高市文衡一路巷口，警方盤查發現車中有3顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，及15包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
吳姓男子14日凌晨1時22分許將轎車違停在高市文衡一路巷口，警方盤查發現車中有3顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，及15包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
吳姓男子14日凌晨1時22分許將轎車違停在高市文衡一路巷口，警方盤查發現車中有3顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，及15包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝

咖啡 喪屍煙彈 毒品

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