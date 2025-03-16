台南酒店業者春酒席開75桌 警局全程約制監控和平落幕

台南市酒店經紀業者今天在安平區一間宴會廳辦春酒晚宴，席開75桌。台南市警第四分局為防止有不良份子趁機展現幫派實力，及維護地區安全秩序，加強警力部署，今天動員100多名警力到場蒐證、監控，局長林國清也親自到場，活動於今晚10時許和平結束。

台南市警第四分局偵查隊長吳俊宏指出，2023年3月，竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會陸續在台北市大直萬豪酒店舉辦春酒，旭仁會邀請歌手演唱、安排超跑名車停放飯店，明仁會更席開80桌，請來上百名女子身穿旗袍排排站，在飯店內擔任禮生迎賓，宛如星光大道，氣勢囂張。

由於「百名禮生迎賓」影像在網路上瘋傳，挑動社會各界敏感神經，讓網友討論「做兄弟日子真好過」；警政署宣布，幫派刻意壯大聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察執法決心，指示刑事局、台北市警局成立專案，將相關幫派列為蒐報掃蕩目標。

吳俊宏表示，之後警方只要接相關活動情資，都會展開事前約制，要求舉辦單位及活動承包商遵守法規、配合執法，建議縮小活動規模，且要求活動過程不得有迎賓排場及幫派相關文字、標誌，尤其是有組織犯罪防制條例「聚眾不解散罪」情事。

酒店經紀業者春酒時間從今晚7點開始，藝人王識賢到場載歌載舞，警方提早部署，從今天下午5點在餐廳四周設交通管制區，北起永華路二段東到文平路、另從健康路三段到健康三街，派員展開臨檢，並在餐廳大門前設管制區，逐一檢查。

據了解，參與者大多從事八大行業的酒店經紀人、小姐和相關從業人員。警方事前先與主辦單位溝通協調，在會場外圍路段設置路檢點，針對前來參加車輛逐一盤查外，也在會場門口出入口處則設置盤查區，逐一過濾有無不法分子混入其中，會場內則加強蒐證，防制不法情事發生。

警方表示，酒店經紀業者舉辦春酒晚宴，現場估計將逾750人出席，為預防有幫派團體欲參與春酒，或不良份子趁機展現幫派實力，今日事先加強警力部署，共計動員警力100多名到場維持秩序，局長林國清晚間也親自到場督軍。