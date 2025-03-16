高雄夫妻殺討債婦棄屍劫財30萬 檢警變更法條…律師這樣解析

高市張姓男子與竇姓妻子聯手殘殺上門討要10萬餘元債款的石姓婦人並棄屍，據了解，竇妻落網時，身上背著裝有30萬現金的背袋，經警方追問下，才知是石婦所有，檢警懷疑張疑熟知從事資源回收的石婦身上帶有大筆現金，因此臨時變更法條，改以強盜殺人及遺棄屍體兩罪聲押2人獲准；律師指，檢警應掌握相當證據才押人成功。

律師吳春生指出，犯嫌若故意殺人，觸犯刑法第271條第1項殺人罪，可處最輕本刑10年以上、無期徒刑及死刑，若強盜殺人，依據刑法第332條規定，可處死刑或無期徒刑；檢警以強盜殺人偵辦張男夫妻涉殺害石姓婦人並棄屍案，應該手中有掌握相當證據，才據此方向偵辦。

檢警昨天相驗，警方持查扣沾有血跡的作案球棒比對傷口，認定石婦頭部有嚴重瘀傷，疑生前遭重擊，背部則有至少3處穿刺傷，由於凶刀遭張男丟棄枋寮大海，但張男夫妻心防已被突破，檢方決定明天中午將再複驗。

據調查，60歲的石婦在鳳山區從事資源回收，張男（33歲）和竇女（41歲）從事拆屋、清運行業，石婦撿拾回收物後會交由張男夫妻買賣，雙方有金錢往來，張男疑積欠石婦10萬餘元債款，長達1年未還，雙方因此結怨。

石婦13日下午前往張男前鎮區民權路的倉庫討債，出門前並告知兒子去向，當晚卻徹夜未歸，手機也不通，兒子擔心母親安危，隔天上午通報警方。警方調閱監視畫面，發現石婦進入倉庫後就未再走出，登門查訪，張男夫妻僅承認石婦來過，但不久就離開，還騙稱「不知道她去哪」。

警方將張男夫妻帶回查辦，分別交叉隔離詢問，並提示石婦消失及張男夫妻租賃車駛離倉庫畫面，竇女因承受不住壓力，崩潰透露與丈夫租車埋屍過程，進而突破張男心防，分別查扣球棒及棄屍貨車，發現車上有死者血跡反應。

據了解，警方查出，石婦當天登門討債時和張男起口角，張男以膠帶纏繞的球棒痛毆石婦頭部，過程中見石婦醒來又狠心涉持水果刀猛刺，造成石婦慘死後，將屍體載往張男小時候生長地的枋山附近的芒果園空地挖淺洞埋屍。

據查，警方偵辦時，發現竇女身上背了一個背袋，內藏30萬現金，經追問下，竇坦承是丈夫給的，因紙包不住火，後張男才坦承，錢是石婦所有；警方懷疑張男知悉石婦從事資源回收，身上隨時帶有大筆現金，但究竟是先發現錢才殺害石婦，抑或因石婦討債被逼急殺人後才發現錢，這部分仍待釐清。

警方原本全案為殺人、遺棄屍體罪，由於發現張男夫妻涉殺害石婦又劫30萬元，變更法條改以強盜殺人及遺棄屍體罪移送高雄地檢署偵辦，獲檢方支持，並聲押張姓夫妻禁見獲准。

高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；警方14日晚間漏夜帶張男夫妻到枋山挖掘被掩埋的石婦屍體。記者石秀華/翻攝