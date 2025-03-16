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高雄夫妻殺討債婦棄屍劫財30萬 檢警變更法條…律師這樣解析

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市張姓男子與竇姓妻子聯手殘殺上門討要10萬餘元債款的石姓婦人並棄屍，據了解，竇妻落網時，身上背著裝有30萬現金的背袋，經警方追問下，才知是石婦所有，檢警懷疑張疑熟知從事資源回收的石婦身上帶有大筆現金，因此臨時變更法條，改以強盜殺人及遺棄屍體兩罪聲押2人獲准；律師指，檢警應掌握相當證據才押人成功。

律師吳春生指出，犯嫌若故意殺人，觸犯刑法第271條第1項殺人罪，可處最輕本刑10年以上、無期徒刑及死刑，若強盜殺人，依據刑法第332條規定，可處死刑或無期徒刑；檢警以強盜殺人偵辦張男夫妻涉殺害石姓婦人並棄屍案，應該手中有掌握相當證據，才據此方向偵辦。

檢警昨天相驗，警方持查扣沾有血跡的作案球棒比對傷口，認定石婦頭部有嚴重瘀傷，疑生前遭重擊，背部則有至少3處穿刺傷，由於凶刀遭張男丟棄枋寮大海，但張男夫妻心防已被突破，檢方決定明天中午將再複驗。

據調查，60歲的石婦在鳳山區從事資源回收，張男（33歲）和竇女（41歲）從事拆屋、清運行業，石婦撿拾回收物後會交由張男夫妻買賣，雙方有金錢往來，張男疑積欠石婦10萬餘元債款，長達1年未還，雙方因此結怨。

石婦13日下午前往張男前鎮區民權路的倉庫討債，出門前並告知兒子去向，當晚卻徹夜未歸，手機也不通，兒子擔心母親安危，隔天上午通報警方。警方調閱監視畫面，發現石婦進入倉庫後就未再走出，登門查訪，張男夫妻僅承認石婦來過，但不久就離開，還騙稱「不知道她去哪」。

警方將張男夫妻帶回查辦，分別交叉隔離詢問，並提示石婦消失及張男夫妻租賃車駛離倉庫畫面，竇女因承受不住壓力，崩潰透露與丈夫租車埋屍過程，進而突破張男心防，分別查扣球棒及棄屍貨車，發現車上有死者血跡反應。

據了解，警方查出，石婦當天登門討債時和張男起口角，張男以膠帶纏繞的球棒痛毆石婦頭部，過程中見石婦醒來又狠心涉持水果刀猛刺，造成石婦慘死後，將屍體載往張男小時候生長地的枋山附近的芒果園空地挖淺洞埋屍。

據查，警方偵辦時，發現竇女身上背了一個背袋，內藏30萬現金，經追問下，竇坦承是丈夫給的，因紙包不住火，後張男才坦承，錢是石婦所有；警方懷疑張男知悉石婦從事資源回收，身上隨時帶有大筆現金，但究竟是先發現錢才殺害石婦，抑或因石婦討債被逼急殺人後才發現錢，這部分仍待釐清。

警方原本全案為殺人、遺棄屍體罪，由於發現張男夫妻涉殺害石婦又劫30萬元，變更法條改以強盜殺人及遺棄屍體罪移送高雄地檢署偵辦，獲檢方支持，並聲押張姓夫妻禁見獲准。

高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；警方14日晚間漏夜帶張男夫妻到枋山挖掘被掩埋的石婦屍體。記者石秀華/翻攝
高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；警方14日晚間漏夜帶張男夫妻到枋山挖掘被掩埋的石婦屍體。記者石秀華/翻攝

高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；張男被警方移送高雄地檢署。記者屋鴻瑋/翻攝
高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；張男被警方移送高雄地檢署。記者屋鴻瑋/翻攝
涉嫌協助張男殺害石姓婦人並棄屍的竇姓妻子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
涉嫌協助張男殺害石姓婦人並棄屍的竇姓妻子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；圖為命案現場堆滿了張男公司堆放的雜物。記者石秀華/攝影
高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；圖為命案現場堆滿了張男公司堆放的雜物。記者石秀華/攝影
高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；圖為命案現場堆滿了張男公司堆放的雜物。記者石秀華/攝影
高雄市從事資源回收的石姓婦人13日下午前往張姓男子位於前鎮區民權路的倉庫追討10萬餘元的債款，沒料，卻遭張男夫妻涉殺害棄屍；圖為命案現場堆滿了張男公司堆放的雜物。記者石秀華/攝影

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