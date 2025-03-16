影／狡猾通緝犯持槍恐嚇逃亡半年 宜警攻堅查獲長槍子彈與毒品

50歲林姓男子曾在宜蘭頭城鎮涉嫌槍恐嚇案討債，被害人報案後警方成立專案小組追查，發現林男經常變換租所，一住就數天不出門，直到日前見時機成熟，發動霹靂小組攻堅逮人，現場查獲改造長槍1把、子彈27顆及毒品安非他命等，警方依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌把人移送偵辦。

礁溪警分局於去年10月接獲民眾報案，因為20萬元債務遭人在住家門口持槍恐嚇。警方立即組成專案小組展開調查，鎖定50歲曾犯下妨害自由的林姓通緝犯；警方專案小組經調閱監視器，發現林嫌最近在頭城鎮租屋，員警於租屋處埋伏監控，發現林嫌竟長達4天未出戶。

專案小組3月7日持搜索票，下午2時許在刑事警察大隊、霹靂小組及分局警力支援下，強勢攻堅將熟睡中的林嫌逮捕到案。警方進行攻堅時小心步上2樓，一開門就壓制正在沙發睡覺的林男，同時發現沙發靠背插著一把剪刀，疑似防身之用，林被捕驚醒放聲大叫。

現場查獲改造長槍1把、子彈27顆及毒品安非他命等證物，林嫌是妨害自由被通緝，這回又犯下持槍恐嚇及藏毒，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。礁溪警分局長黃靖堯表示，警方打擊暴力犯罪，絕不寬貸，以維護社會安全秩序，貫徹政府肅槍緝毒決心，民眾莫以身試法。

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