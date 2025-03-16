快訊

日夜溫差大！愈晚愈冷北台降到12度 氣象署：冷到這時最低探10度

家寧疑買網軍！多篇洗版文「1句話露陷」 網酸：複製都不用修改

台61西濱快有馬賽跑！ 4匹在後龍段奔跑1公里攔回、用路人驚呼連連

聽新聞
0:00 / 0:00

影／狡猾通緝犯持槍恐嚇逃亡半年 宜警攻堅查獲長槍子彈與毒品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

50歲林姓男子曾在宜蘭頭城鎮涉嫌槍恐嚇案討債，被害人報案後警方成立專案小組追查，發現林男經常變換租所，一住就數天不出門，直到日前見時機成熟，發動霹靂小組攻堅逮人，現場查獲改造長槍1把、子彈27顆及毒品安非他命等，警方依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌把人移送偵辦。

礁溪警分局於去年10月接獲民眾報案，因為20萬元債務遭人在住家門口持槍恐嚇。警方立即組成專案小組展開調查，鎖定50歲曾犯下妨害自由的林姓通緝犯；警方專案小組經調閱監視器，發現林嫌最近在頭城鎮租屋，員警於租屋處埋伏監控，發現林嫌竟長達4天未出戶。

專案小組3月7日持搜索票，下午2時許在刑事警察大隊、霹靂小組及分局警力支援下，強勢攻堅將熟睡中的林嫌逮捕到案。警方進行攻堅時小心步上2樓，一開門就壓制正在沙發睡覺的林男，同時發現沙發靠背插著一把剪刀，疑似防身之用，林被捕驚醒放聲大叫。

現場查獲改造長槍1把、子彈27顆及毒品安非他命等證物，林嫌是妨害自由被通緝，這回又犯下持槍恐嚇及藏毒，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。礁溪警分局長黃靖堯表示，警方打擊暴力犯罪，絕不寬貸，以維護社會安全秩序，貫徹政府肅槍緝毒決心，民眾莫以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

霹靂小組壓制正在沙發睡覺的林男，嫌犯驚醒後放聲大叫。圖／警方提供
霹靂小組壓制正在沙發睡覺的林男，嫌犯驚醒後放聲大叫。圖／警方提供
警方小心上樓，逮捕熟睡中的嫌犯。圖／警方提供
警方小心上樓，逮捕熟睡中的嫌犯。圖／警方提供
林嫌是妨害自由被通緝，這回又犯下持槍恐嚇及藏毒，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。圖／警方提供
林嫌是妨害自由被通緝，這回又犯下持槍恐嚇及藏毒，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。圖／警方提供
警方攻堅進入租屋處逮人時，沙發靠背還插著一把剪刀。圖／警方提供
警方攻堅進入租屋處逮人時，沙發靠背還插著一把剪刀。圖／警方提供

恐嚇 攻堅 毒品 通緝

延伸閱讀

影／7條通女噴辣椒水襲警仍被逮 英勇警隔周巧抓與她同住女通緝犯

澎湖住宅查獲毒品與空氣槍 子彈具殺傷力罪加一等

台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

金山警涉縱放通緝犯 檢搜索帶回途中心肌梗塞送醫

相關新聞

影／狡猾通緝犯持槍恐嚇逃亡半年 宜警攻堅查獲長槍子彈與毒品

50歲林姓男子曾在宜蘭頭城鎮涉嫌槍恐嚇案討債，被害人報案後警方成立專案小組追查，發現林男經常變換租所，一住就數天不出門，...

獨／高雄夫妻殺害討債婦選屏東枋山芒果園棄屍 原因曝

高雄市張姓男子13日下午涉持棒毆打並持水果刀殺害上門討債10萬餘元的石姓婦人，竇姓妻子協助丈夫棄屍；據了解，張男會選擇遠...

聲押不到3小時 高雄殺婦夫妻檔火速遭收押禁見

高雄市前鎮區張姓男子與妻子竇姓女子聯手殘殺上門討要10萬餘元債務的石姓婦人並棄屍，夫妻檔原本還矢口否認殺人，但因警方拿出...

涉棒擊刺殺債主 高雄夫妻遭聲押

高雄石姓婦人日前赴張姓男子工作的倉庫，追討十萬元債務，雙方爆口角，張男涉持球棒狂毆石婦頭部再持刀猛刺，造成慘死，之後開租...

高雄殺婦夫妻檔遭聲押 僅為10萬元竟痛下毒手還棄屍

高雄市前鎮區張姓男子與妻子竇姓女子聯手將上門討要10萬餘元債務的石姓婦人殺害並棄屍，原本張男還矢口否認殺人，竇女反而先承...

殺婦凶嫌矮瘦卻心狠 身高不到160公分竟持1米球棒打死人

高雄市張姓男子前天涉嫌殺害上門討債的石姓婦人，事後與妻子將婦人埋屍屏東山區，原本他否認殺人，但妻子先情緒崩潰洩漏丈夫殺人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。