獨／高雄夫妻殺害討債婦選屏東枋山芒果園棄屍 原因曝
高雄市張姓男子13日下午涉持棒毆打並持水果刀殺害上門討債10萬餘元的石姓婦人，竇姓妻子協助丈夫棄屍；據了解，張男會選擇遠在開車需1小時車程的屏東枋山芒果園附近空地棄屍，有其地緣關係，因張男從小住枋山附近，熟悉坊山種芒果樹的地形，因此選擇最熟悉的地方棄屍。
33歲張姓男子前天與上門討債的60歲石姓婦人發生口角後涉殺害石婦，據了解，張男持預先準備黑色鋁製球棒，還怕下手時不好施力，買來膚色握把布纏繞整支球棒，痛毆石婦頭部致其昏迷，見石婦中途醒來，又狠心持水果刀捅她背部，造成石婦慘死。
張男見石婦死亡，計畫棄屍，由於張男從小生長在屏東枋山附近，熟悉坊山種芒果樹的山區地形，於是選擇將石婦屍體棄屍山區，選定棄屍地點後，張男先租賃貨車載運屍體，並以棉被和帆布袋包裹屍體後，將屍體搬運上車，一路開往枋山。
張男駕貨車和妻子運屍至枋山，途中，選擇將凶刀丟入枋寮大海中；上山後，在枋山芒果園旁一處荒野空地，挖淺洞埋下石婦的遺體，並用樹枝掩蓋，由於除芒果果農出沒外，平常人煙罕見，荒廢的空地也不會有人注意，張男夫妻以為棄屍地點，天衣無縫，沒想到卻栽在關鍵的監視器畫面。
由於監視器錄下，石婦當天前往討債卻「只進不出」張男倉庫，警方調出關鍵證據，逮獲張男夫妻後，隔離交叉偵訊，妻子竇女情緒崩潰坦承，藉此突破張男心防。
檢警昨天上午相驗石婦遺體確認死因及致命傷，初步相驗發現，石婦頭部有嚴重瘀傷，疑遭重擊，背部也有至少3處穿刺傷，由於凶刀遭張男丟棄枋寮大海，目前仍找不回，檢方擇下周一複驗。
檢方認定張男夫妻涉犯殺人、遺棄屍體等罪，所犯為本刑死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，且有湮滅、串供之嫌，昨晚向法院聲請羈押，凌晨遭收押禁見。
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