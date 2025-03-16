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獨／高雄夫妻殺害討債婦選屏東枋山芒果園棄屍 原因曝

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市張姓男子13日下午涉持棒毆打並持水果刀殺害上門討債10萬餘元的石姓婦人，竇姓妻子協助丈夫棄屍；據了解，張男會選擇遠在開車需1小時車程的屏東枋山芒果園附近空地棄屍，有其地緣關係，因張男從小住枋山附近，熟悉坊山種芒果樹的地形，因此選擇最熟悉的地方棄屍。

33歲張姓男子前天與上門討債的60歲石姓婦人發生口角後涉殺害石婦，據了解，張男持預先準備黑色鋁製球棒，還怕下手時不好施力，買來膚色握把布纏繞整支球棒，痛毆石婦頭部致其昏迷，見石婦中途醒來，又狠心持水果刀捅她背部，造成石婦慘死。

張男見石婦死亡，計畫棄屍，由於張男從小生長在屏東枋山附近，熟悉坊山種芒果樹的山區地形，於是選擇將石婦屍體棄屍山區，選定棄屍地點後，張男先租賃貨車載運屍體，並以棉被和帆布袋包裹屍體後，將屍體搬運上車，一路開往枋山。

張男駕貨車和妻子運屍至枋山，途中，選擇將凶刀丟入枋寮大海中；上山後，在枋山芒果園旁一處荒野空地，挖淺洞埋下石婦的遺體，並用樹枝掩蓋，由於除芒果果農出沒外，平常人煙罕見，荒廢的空地也不會有人注意，張男夫妻以為棄屍地點，天衣無縫，沒想到卻栽在關鍵的監視器畫面。

由於監視器錄下，石婦當天前往討債卻「只進不出」張男倉庫，警方調出關鍵證據，逮獲張男夫妻後，隔離交叉偵訊，妻子竇女情緒崩潰坦承，藉此突破張男心防。

檢警昨天上午相驗石婦遺體確認死因及致命傷，初步相驗發現，石婦頭部有嚴重瘀傷，疑遭重擊，背部也有至少3處穿刺傷，由於凶刀遭張男丟棄枋寮大海，目前仍找不回，檢方擇下周一複驗。

檢方認定張男夫妻涉犯殺人、遺棄屍體等罪，所犯為本刑死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，且有湮滅、串供之嫌，昨晚向法院聲請羈押，凌晨遭收押禁見。

高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方前天漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區芒果園附近空地棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方前天漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區芒果園附近空地棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
檢警在張男犯案地點搜到疑似作案用球棒，因球棒長度太長，連證物袋都裝不下。記者巫鴻瑋／攝影
檢警在張男犯案地點搜到疑似作案用球棒，因球棒長度太長，連證物袋都裝不下。記者巫鴻瑋／攝影
鳳山警分局警方前天逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
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高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方前天漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區芒果園附近空地棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方前天漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區芒果園附近空地棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方前天逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子，警詢後依殺人、遺棄屍體等罪移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
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屍體 棄屍 芒果

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