聲押不到3小時 高雄殺婦夫妻檔火速遭收押禁見

高雄市前鎮區張姓男子與妻子竇姓女子聯手殘殺上門討要10萬餘元債務的石姓婦人並棄屍，夫妻檔原本還矢口否認殺人，但因警方拿出關鍵監視器證據，才讓夫妻檔鬆口坦承殺人棄屍，高雄地檢署15日晚間9點20分將2人聲押，2小時後便迅速遭收押禁見。

檢警調查，張男涉嫌將石婦以球棒痛毆昏迷後，再持水果刀刺向石婦背部，造成石婦慘死，並與妻子竇女合力以租來的小貨車將石婦屍體載往屏東山區棄屍，過程中還將作案用的水果刀往路旁海中丟棄。