聲押不到3小時 高雄殺婦夫妻檔火速遭收押禁見
高雄市前鎮區張姓男子與妻子竇姓女子聯手殘殺上門討要10萬餘元債務的石姓婦人並棄屍，夫妻檔原本還矢口否認殺人，但因警方拿出關鍵監視器證據，才讓夫妻檔鬆口坦承殺人棄屍，高雄地檢署15日晚間9點20分將2人聲押，2小時後便迅速遭收押禁見。
檢警調查，張男涉嫌將石婦以球棒痛毆昏迷後，再持水果刀刺向石婦背部，造成石婦慘死，並與妻子竇女合力以租來的小貨車將石婦屍體載往屏東山區棄屍，過程中還將作案用的水果刀往路旁海中丟棄。
鳳山警方15日下午5時許將涉案的張姓夫妻檔依涉殺人、遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方經偵訊3個小時，晚間9點20分向高雄地方法院聲請對2人羈押禁見，高雄地方法院在短短145分鐘後的晚間11點45分立即裁定2人羈押禁見。
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