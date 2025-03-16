聲押不到3小時 高雄殺婦夫妻檔火速遭收押禁見

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮區張姓男子與妻子竇姓女子聯手殘殺上門討要10萬餘元債務的石姓婦人並棄屍，夫妻檔原本還矢口否認殺人，但因警方拿出關鍵監視器證據，才讓夫妻檔鬆口坦承殺人棄屍，高雄地檢署15日晚間9點20分將2人聲押，2小時後便迅速遭收押禁見。

檢警調查，張男涉嫌將石婦以球棒痛毆昏迷後，再持水果刀刺向石婦背部，造成石婦慘死，並與妻子竇女合力以租來的小貨車將石婦屍體載往屏東山區棄屍，過程中還將作案用的水果刀往路旁海中丟棄。

鳳山警方15日下午5時許將涉案的張姓夫妻檔依涉殺人、遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方經偵訊3個小時，晚間9點20分向高雄地方法院聲請對2人羈押禁見，高雄地方法院在短短145分鐘後的晚間11點45分立即裁定2人羈押禁見。

涉嫌協助張男殺害石姓婦人並棄屍的竇姓妻子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
涉嫌協助張男殺害石姓婦人並棄屍的竇姓妻子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝

棄屍 殺人

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