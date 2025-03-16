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涉棒擊刺殺債主 高雄夫妻遭聲押
高雄石姓婦人日前赴張姓男子工作的倉庫，追討十萬元債務，雙方爆口角，張男涉持球棒狂毆石婦頭部再持刀猛刺，造成慘死，之後開租貨車與竇姓妻子將屍體棄置屏東枋山；警方逮捕張男夫妻到案，詢後依殺人、遺棄屍體罪移送檢方偵辦，檢方昨晚聲請羈押凶嫌夫妻兩人。
檢警昨天相驗，石婦兒子和胞弟到場，悲痛不發一語。警方持作案球棒比對傷口，認定石婦頭部嚴重瘀傷，疑生前遭重擊，背部至少三處穿刺傷，由於凶刀遭張男丟棄枋寮大海，但張男夫妻心防已被突破，明天將再複驗。
據調查，石婦（約六十歲）從事資源回收，張男（卅三歲）和竇女（四十一歲）從事拆屋、清運行業，石婦撿拾回收物後交張男夫妻買賣，雙方有金錢往來，張男疑積欠石婦十萬餘元債款，長達一年未還，雙方結怨。
石婦十三日下午前往張男前鎮區民權路的倉庫討債，出門前並告知兒子去向，當晚卻徹夜未歸，手機也不通，兒子擔心母親安危，隔天上午通報警方。警方調閱監視畫面，發現石婦進入倉庫後就未再走出，登門查訪，張男夫妻僅承認石婦來過，但不久就離開，還騙稱「不知道她去哪」。
警方根據石婦消失在倉庫的關鍵監視畫面，將張男夫妻隔離詢問，竇女承受不住壓力，崩潰透露與丈夫租車埋屍過程，進而突破張男心防，分別查扣球棒及棄屍貨車，發現車上有死者血跡反應。
警方查出，石婦當天登門討債時和張男起口角，張男以膠帶纏繞的球棒痛毆石婦頭部，過程中見石婦醒來又狠心涉持水果刀猛刺，造成石婦慘死。
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