高雄殺婦夫妻檔遭聲押 僅為10萬元竟痛下毒手還棄屍
高雄市前鎮區張姓男子與妻子竇姓女子聯手將上門討要10萬餘元債務的石姓婦人殺害並棄屍，原本張男還矢口否認殺人，竇女反而先承受不住協助棄屍的惶恐而坦承犯案，警方完成筆錄後將張姓夫妻檔依殺人、遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後將2人聲押。
據了解，石姓婦人13日失蹤後，石婦的兒子隔天便向警方報案，因為石婦出門前曾交代要前往張男位於前鎮區的倉庫，因此警方迅速鎖定位置，同時調閱監視器追查石婦蹤跡，發現石婦進入張男倉庫後便未再現身，警方因此登門訪查，但張男見警方上門，矢口否認知情石婦下落，還謊稱石婦前一天來拜訪不久便離開。
不過警方懷疑張男並未吐實，因此將他與妻子竇女帶回警局，並向2人出示警方調閱到的監視器畫面，顯示石婦自從進入張男倉庫後就沒有再走出來，要求張男坦白交代，但張男仍舊矢口否認，沒想到輪到偵訊竇女，竇女才透露石婦下落。
鳳山警方下午5時許將涉案的張姓夫妻檔依涉殺人、遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方經偵訊3個小時，晚間9點20分向高雄地方法院聲請對2人羈押禁見。
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