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高雄殺婦夫妻檔遭聲押 僅為10萬元竟痛下毒手還棄屍

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮區張姓男子與妻子竇姓女子聯手將上門討要10萬餘元債務的石姓婦人殺害並棄屍，原本張男還矢口否認殺人，竇女反而先承受不住協助棄屍的惶恐而坦承犯案，警方完成筆錄後將張姓夫妻檔依殺人、遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後將2人聲押。

據了解，石姓婦人13日失蹤後，石婦的兒子隔天便向警方報案，因為石婦出門前曾交代要前往張男位於前鎮區的倉庫，因此警方迅速鎖定位置，同時調閱監視器追查石婦蹤跡，發現石婦進入張男倉庫後便未再現身，警方因此登門訪查，但張男見警方上門，矢口否認知情石婦下落，還謊稱石婦前一天來拜訪不久便離開。

不過警方懷疑張男並未吐實，因此將他與妻子竇女帶回警局，並向2人出示警方調閱到的監視器畫面，顯示石婦自從進入張男倉庫後就沒有再走出來，要求張男坦白交代，但張男仍舊矢口否認，沒想到輪到偵訊竇女，竇女才透露石婦下落。

鳳山警方下午5時許將涉案的張姓夫妻檔依涉殺人、遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方經偵訊3個小時，晚間9點20分向高雄地方法院聲請對2人羈押禁見。

涉嫌協助張男殺害石姓婦人並棄屍的竇姓妻子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
涉嫌協助張男殺害石姓婦人並棄屍的竇姓妻子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
涉嫌殺害石姓婦人的張姓男子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
涉嫌殺害石姓婦人的張姓男子遭警方移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝

棄屍 殺人 監視器

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