殺婦凶嫌矮瘦卻心狠 身高不到160公分竟持1米球棒打死人

高雄市張姓男子前天涉嫌殺害上門討債的石姓婦人，事後與妻子將婦人埋屍屏東山區，原本他否認殺人，但妻子先情緒崩潰洩漏丈夫殺人情事，警方也查出，身高不到1.6米的張男疑早有預謀。

據了解，張姓男子（33歲）疑早就預先準備黑色鋁製棒球棍，還怕下手時不好施力，買來膚色握把布纏繞整支球棒，痛毆石婦頭部將人打昏，又因石婦中途醒來，狠心持水果刀捅她將她殺害。

張男殺人後租來小貨車，要求竇姓妻子（41歲）與他將石婦遺體載往屏東棄屍，途中張男把作案的水果刀往公路旁大海丟棄，最後將石婦遺體載到枋山的一處芒果園中挖洞埋屍。

警方追查找上門後，張男矢口否認知情石婦下落，但警方將張男及竇妻帶回警詢，竇妻先承受不住壓力，崩潰透露棄屍過程。

檢察官今上午相驗石婦遺體確認死因及致命傷，同時也由警方拿來球棒比對遺體傷口，不過因凶刀已遭張男丟棄，目前仍找不回。初步相驗結果發現，石婦頭部有嚴重瘀傷，疑似遭到重擊，在背部也有至少3處穿刺傷口。