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殺婦凶嫌矮瘦卻心狠 身高不到160公分竟持1米球棒打死人

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

高雄市張姓男子前天涉嫌殺害上門討債的石姓婦人，事後與妻子將婦人埋屍屏東山區，原本他否認殺人，但妻子先情緒崩潰洩漏丈夫殺人情事，警方也查出，身高不到1.6米的張男疑早有預謀。

據了解，張姓男子（33歲）疑早就預先準備黑色鋁製棒球棍，還怕下手時不好施力，買來膚色握把布纏繞整支球棒，痛毆石婦頭部將人打昏，又因石婦中途醒來，狠心持水果刀捅她將她殺害。

張男殺人後租來小貨車，要求竇姓妻子（41歲）與他將石婦遺體載往屏東棄屍，途中張男把作案的水果刀往公路旁大海丟棄，最後將石婦遺體載到枋山的一處芒果園中挖洞埋屍。

警方追查找上門後，張男矢口否認知情石婦下落，但警方將張男及竇妻帶回警詢，竇妻先承受不住壓力，崩潰透露棄屍過程。

檢察官今上午相驗石婦遺體確認死因及致命傷，同時也由警方拿來球棒比對遺體傷口，不過因凶刀已遭張男丟棄，目前仍找不回。初步相驗結果發現，石婦頭部有嚴重瘀傷，疑似遭到重擊，在背部也有至少3處穿刺傷口。

鳳山警分局今天下午5時許將張姓男子及竇妻依涉殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

張姓男子涉嫌殺害石姓婦人遭鳳山警方依殺人罪移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／攝影
張姓男子涉嫌殺害石姓婦人遭鳳山警方依殺人罪移送高雄地檢署偵辦。記者巫鴻瑋／攝影

妻子 殺人 遺體

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