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影／惡作劇？台中市府收不雅合成恐嚇信 8封信全來自「海南省」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北、台南多名區長近期收到不雅性愛合成照恐嚇信，台中市也有地政事務所、區公所等8個公務單位受害，警方根據紙本恐嚇信發現是用同一張男女性愛照，男方全置換成男性首長的臉，女性則為同一人沒改，由於郵戳均來自中國大陸海南省，研判是惡作劇，但實際動機仍不明。

台中市刑大科偵隊指出，3月中台中數個公務單位陸續收到恐嚇信件，包括台中市客委會，及中正、太平、東勢、豐原、雅潭等地政事務所，還有大雅戶政事務所、和平區公所等8個單位。

警方查，這8個單位收到的紙本信件，內容包括不雅深偽性行為相片，內容要求盡快聯繫處理，有意圖散布恐嚇意味，還附上微信、大陸行動電話。

警方比對相關信件，發現各自寄發給單位主管，如區長、各地政事務所主任等，其臉部照片都被使用深偽（Deepfake）合成，與同一名背面女子性行為照片，且均在3月中旬各自收到。

警方分析合成照片，發現相片背景、影像位置均相同，並有「男性頭像不一樣、女性均為同一人」的不合常理情況，研判相片可能為電腦合成之不實性影像，經採集信件上指紋、生物跡證，未比對到本國民眾。

另外，信封、信件內容都使用簡體字，郵戳為大陸海南省陵水及文昌，相關內容經嚴密查證後，顯是大陸人士以散彈槍打鳥方式，廣發類似信件恐嚇取財之假訊息。

台中市刑大科技偵查隊長吳柏寬說明案情。記者曾健祐／攝影
台中市刑大科技偵查隊長吳柏寬說明案情。記者曾健祐／攝影
台中警方說明公務單位收到不雅照恐嚇信。圖／警方提供
台中警方說明公務單位收到不雅照恐嚇信。圖／警方提供
新北、台南多名區長近期收到不雅性愛合成照恐嚇信，台中市也有地政事務所、區公所等8個公務單位受害。圖／警方提供
新北、台南多名區長近期收到不雅性愛合成照恐嚇信，台中市也有地政事務所、區公所等8個公務單位受害。圖／警方提供

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