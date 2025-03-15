快訊

賴清德要恢復軍事審判 退休軍法官：先為過去魯莽廢除錯誤道歉

金門人瑞阿嬤慶百歲生日 曝「長壽秘訣」、最大快樂就是看家族興旺

海底撈提告！2少年「往火鍋撒尿」恐賠千萬 父母哭喊：賠不起

聽新聞
0:00 / 0:00

早有預謀？高雄婦討債遭殺害 冷血凶嫌「球棒纏握把布」狂毆頭部

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

高雄市張姓男子前天涉嫌殺害上門向他討債的石姓婦人，張男疑早就預謀，準備鋁製黑色棒球棍，還怕下手時不好施力，買來膚色握把布纏繞整支球棒痛毆石婦頭部，又因石婦中途醒來，狠心持刀捅她將她殺害，檢警已完成初步驗屍，下周將再次複驗。

據了解，石姓婦人前天去往張男位於前鎮區民權路的倉庫討10萬餘元債務，雙方疑似在倉庫內爆發口角衝突，張男因又覬覦石婦身上30餘萬元現金，竟然拿出預藏的鋁製棒球棍，痛毆石婦將她打倒在地，但石婦過程中為掙扎求生，曾醒來想往外逃，張男便從背後持刀刺向她的背部。

張男將石婦殺害後，與竇姓妻子一同租用貨車，將石婦的遺體及作案水果刀都載往屏東枋山，途中張男先是將凶刀在枋寮丟向海中，之後與妻子將石婦遺體在枋山的一處芒果園中，挖洞埋屍。

檢警搜查張男倉庫，發現張男作案用的鋁製黑色球棒，整支球棒長約1公尺，粗度直徑約5公分，並且整支球棒全部以膚色繃帶纏繞，疑似是張男為了下手時方便施力避免球棒脫手，特地將整支球棒包裹纏繞。

檢察官今上午相驗石婦遺體要確認死因及致命傷，同時也由警方拿來球棒比對遺體傷口，不過因凶刀已遭張男丟棄，目前仍找不回，檢方預計下周一將再度複驗。

檢警在張男犯案地點搜到疑似作案用球棒，因球棒長度太長，連證物袋都裝不下。記者巫鴻瑋／攝影
檢警在張男犯案地點搜到疑似作案用球棒，因球棒長度太長，連證物袋都裝不下。記者巫鴻瑋／攝影

討債 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄夫妻狠心殺害討債婦 棄屍途中凶刀拋枋寮大海

影／高雄婦討債10萬遭殺害棄屍今相驗 報案兒到場悲痛不言

1公尺粗長凶器⋯高雄婦遭棒擊刀刺殺害 警方持證物抵殯儀館比對

影／高雄婦討10萬遭夫妻又打又刺慘死 警起獲沾血凶器漏夜掘屍

相關新聞

早有預謀？高雄婦討債遭殺害 冷血凶嫌「球棒纏握把布」狂毆頭部

高雄市張姓男子前天涉嫌殺害上門向他討債的石姓婦人，張男疑早就預謀，準備鋁製黑色棒球棍，還怕下手時不好施力，買來膚色握把布...

影／惡作劇？台中市府收不雅合成恐嚇信 8封信全來自「海南省」

新北、台南多名區長近期收到不雅性愛合成照恐嚇信，台中市也有地政事務所、區公所等8個公務單位受害，警方根據紙本恐嚇信發現是...

遭上銬虐待！「小翁立友」淪豬仔受困緬甸暴瘦蒼老 救援秘辛曝光

台中商演歌手「小翁立友」陳康岳去年9月被誘騙，受困緬甸詐騙園區，昨平安返台，回台前照片曝光，他暴瘦逾10公斤，也蒼老不少...

獨／高雄夫妻狠心殺害討債婦 棄屍途中凶刀拋枋寮大海

高雄市張姓男子13日下午涉殺害上門討債10萬餘元的石姓婦人，竇姓妻子協助丈夫棄屍；據了解，張男涉持球棒痛毆、水果刀狠刺石...

影／高雄婦討債10萬遭殺害棄屍今相驗 報案兒到場悲痛不言

高雄市石姓婦人13日下午為討10萬餘元債款，和欠債的張姓夫妻起口角，遭張男持球棒痛毆、水果刀狠刺身亡，後張姓夫妻租車將石...

影／7條通女噴辣椒水襲警仍被逮 英勇警隔周巧抓與她同住女通緝犯

新北市金山警分局金山所警員潘軒碩4日在金山區中山路一家便利商店前攔查有7條通緝的于女，被她狂噴辣椒水攻擊，忍著劇痛英勇壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。