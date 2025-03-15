遭上銬虐待！「小翁立友」淪豬仔受困緬甸暴瘦蒼老 救援秘辛曝光

台中商演歌手「小翁立友」陳康岳去年9月被誘騙，受困緬甸詐騙園區，昨平安返台，回台前照片曝光，他暴瘦逾10公斤，也蒼老不少。協助陳脫困的好友、魔術師王元照說，經過台商粉絲數月談判、曾差點破局，最後才把陳救出。

陳康岳去年9月赴泰國後失聯，家屬事後才得知，陳抵達泰國後便被載往泰緬邊境的詐騙園區，遭到軟禁。陳曾向友人求救，透露行動遭受嚴格控制，業績未達標甚至會遭電擊、毆打，情況令人憂心。

王元照今天受訪時說，他在去年9月間得知陳赴泰國洽談生意後，竟遭人蛇集團販賣至詐騙園區，被迫從事電信詐騙，想辦法要救出好友。但向外界求救被詐團發現後，被毒打一頓、關進「小黑屋」，再繼續上銬、虐待，導致陳身心受創，甚至去年10月還收到陳寄來的電子檔遺書，他則安慰陳會盡力救他出來，不可以放棄。

王元照指出，陳在緬甸被3個園區轉賣，陳被賣到第二個園區時，他獲知陳困在緬甸，開始請託周遭好友幫忙，甚至他直播魔術表演時，也有粉絲因看到新聞，也請粉絲幫救人。

王元照說明，其中，有粉絲是當地台商，居間聯繫當地詐團，未料詐團一開始是獅子大開口，要求美金100萬元才放人，後經數度協調，改為新台幣30萬元放人，後因詐團不肯當面交易、交易時不能攜帶軍人等，差點破局，經數月談判，最後以虛擬貨幣給付，詐團才答應放人。

除了陳，還另外釋放受困的沈姓女子，2人前往當地移民局求救，昨晚返台，由警方接機，約晚間8時抵台中，赴豐原警分局製作筆錄。