快訊

至親兒在國外...張振寰離世無家屬出面 初步相驗「死因不明」

剛過完65歲生日…台鐵董座杜微請辭 交通部證實「由他暫代」

受訪遭「死貓」攻擊！川普挑眉怒瞪記者：你今晚會成為頭條新聞

假投資真詐騙 新莊、樹林警出擊各逮獲車手送辦

中央社／ 新北15日電

新北警方今天表示，新莊警分局發現女子遭投資群組詐騙，經埋伏逮捕欲取款200萬元的蔡姓車手；樹林警分局則拘提已提領44筆款項的陳姓車手，蔡、陳2人依詐欺罪嫌送辦。

新莊警分局指出，查緝詐欺案時，發現張姓女子從網路加入投資群組，研判她遭詐騙卻不察。經主動連繫張女後，證實她已遭假投資詐騙手法騙走近新台幣450萬元。

警方表示，經溝通後，張女同意配合行動，12日中午由員警喬裝被害人與詐團約定於新莊區後港一路一帶面交投資虛擬貨幣的現金200萬元。

新莊警分局指出，在約定時間，員警見時機成熟，人車埋伏包夾，當場緝獲蔡姓車手，並查扣點鈔機、現金等證物，依詐欺罪嫌移送蔡嫌。

樹林警分局表示，陳姓車手去年12月至今年1月中旬，陸續在樹林地區為詐團領贓款；獲報後，立即鎖定分析車手提領的金融機構熱點，並調閱監視器畫面過濾追蹤，鎖定陳男的蹤跡。

警方指出，11日持拘票到新北市泰山區拘捕陳男到案，並查出他涉及新北市樹林山佳、彭厝地區共44筆的提領紀錄，同時在身上起出海洛因等毒品。

樹林警分局表示，陳男依詐欺及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，檢方聲請羈押陳男獲准。

詐欺 車手

延伸閱讀

國家級警報「山區暴雨」 新北大樹倒塌 新莊壽山路交通一度中斷

影／毒蟲車手提款近50次 新北警「鷹眼鎖定」抓人押起來

樹林「越式洗頭」性交易躲進住宅區 新北議員要求對症下藥

影／樹林越式洗頭店暗藏春色屢遭查獲 新北第三方警政強制斷水電

相關新聞

遭上銬虐待！「小翁立友」淪豬仔受困緬甸暴瘦蒼老 救援秘辛曝光

台中商演歌手「小翁立友」陳康岳去年9月被誘騙，受困緬甸詐騙園區，昨平安返台，回台前照片曝光，他暴瘦逾10公斤，也蒼老不少...

獨／高雄夫妻狠心殺害討債婦 棄屍途中凶刀拋枋寮大海

高雄市張姓男子13日下午涉殺害上門討債10萬餘元的石姓婦人，竇姓妻子協助丈夫棄屍；據了解，張男涉持球棒痛毆、水果刀狠刺石...

影／高雄婦討債10萬遭殺害棄屍今相驗 報案兒到場悲痛不言

高雄市石姓婦人13日下午為討10萬餘元債款，和欠債的張姓夫妻起口角，遭張男持球棒痛毆、水果刀狠刺身亡，後張姓夫妻租車將石...

影／7條通女噴辣椒水襲警仍被逮 英勇警隔周巧抓與她同住女通緝犯

新北市金山警分局金山所警員潘軒碩4日在金山區中山路一家便利商店前攔查有7條通緝的于女，被她狂噴辣椒水攻擊，忍著劇痛英勇壓...

1公尺粗長凶器⋯高雄婦遭棒擊刀刺殺害 警方持證物抵殯儀館比對

高雄市鳳山區一名石姓婦人為討10萬餘元債款，竟遭欠債的張姓夫妻檔狠心殺害，張姓夫妻疑持球棒將石婦打昏後再拿水果刀「補刀」...

影／高雄婦討10萬遭夫妻又打又刺慘死 警起獲沾血凶器漏夜掘屍

高市石姓婦人13日下午前往張姓男子前鎮區工作倉庫追討10萬餘元債務，因徹夜未歸，兒子翌日報案；警方昨逮捕張姓男子及其竇姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。