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獨／高雄夫妻狠心殺害討債婦 棄屍途中凶刀拋枋寮大海

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市張姓男子13日下午涉殺害上門討債10萬餘元的石姓婦人，竇姓妻子協助丈夫棄屍；據了解，張男涉持球棒痛毆、水果刀狠刺石婦身亡後，為避免殺人事跡敗露，將球棒丟在工地，帶著死者屍體和凶器水果刀至屏東枋山芒果園，途中，將凶刀直接拋向枋寮大海，幾乎已無法尋獲。

據了解，年約60歲的石姓婦人從事資源回收工作，33歲的張姓男子和41歲竇姓妻子則從事拆屋、清運行業，石婦撿拾資源回收物後，交由張男夫妻買賣，雙方之間有金錢往來，張疑因此積欠石婦10萬餘元債務未還。

石姓婦人13日下午前往張男位於前鎮區的工作倉庫追討債款，臨出門前告知兒子要出門討債，當晚卻徹夜未歸，兒子擔心母親安危，立刻在隔天14日上午9時許向苓雅警分局三多派出所報案。

單一窗口轉至鳳山警分局後，警方詢問石婦兒子相關資料時，得知石婦失蹤前曾前往張男位於前鎮區民權路的倉庫討債。警方調閱監視畫面追查才發現石婦進入張男倉庫後就未再走出，昨天登門查訪，張男夫妻還否認知悉石婦行蹤，僅承認石婦曾上門討債，但不久人就離開，「不知道她去哪裡」。

警方攤開錄到石婦進入張家「只進不出」人消失的關鍵監視畫面查問，才突破張姓夫妻心房。

據了解，警方事後除在張男工作的工地找到毆打石婦的球棒外，並查出張男持一般家用的水果刀刺殺石婦後，見石婦已死亡，和妻子共同將屍體抬上租用貨車，並帶走水果刀凶器，一起載往屏東枋山。

張男夫妻駕車行經枋寮大海時，「順手」將凶刀丟入大海裡，屍體放置在枋山芒果園旁的一處空地草叢，挖淺洞掩埋後，以樹枝覆蓋，警方昨晚帶同張男夫妻至枋山挖掘屍體，找到石婦屍體後帶回。

檢警今天上午相驗死者遺體，釐清死因；同時進一步偵訊，釐清張男夫妻犯案過程，全案偵訊後，將依殺人、遺棄屍體等罪移送高雄地檢署偵辦。

鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
高雄檢警今天上午在殯儀館相驗死者石婦的遺體，石婦的兒子戴黑色口罩（中），表情凝重，全程不發一語。記者巫鴻瑋／攝影
高雄檢警今天上午在殯儀館相驗死者石婦的遺體，石婦的兒子戴黑色口罩（中），表情凝重，全程不發一語。記者巫鴻瑋／攝影
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝

命案 棄屍 討債

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