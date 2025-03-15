影／高雄婦討債10萬遭殺害棄屍今相驗 報案兒到場悲痛不言

高雄市石姓婦人13日下午為討10萬餘元債款，和欠債的張姓夫妻起口角，遭張男持球棒痛毆、水果刀狠刺身亡，後張姓夫妻租車將石婦載往屏東枋山山區挖淺洞掩埋棄屍；今天上午檢警相驗，石婦的兒子和胞弟到場，2人表情悲痛，全程不發一語。

據了解，年約60歲的石姓婦人13日下午前往33歲的張姓男子位於前鎮區的工作倉庫追討10萬餘元債務，因石婦臨出門前告知兒子要出門討債，當晚卻徹夜未歸，兒子擔心母親安危，立刻在隔天14日上午9時許向苓雅警分局三多派出所報案。

失蹤案單一窗口轉至鳳山警分局，警方調閱監視畫面追查才發現石婦進入張男倉庫後就未再走出，懷疑人還在倉庫內或者遭遇不測而上門查訪。

警方昨天登門時，張男與41歲的竇姓妻子原本還否認石婦行蹤，僅承認石婦曾上門討債，但不久人就離開，「不知道她去哪裡」；但警方攤開錄到石婦進入張家「只進不出」人消失的關鍵監視畫面查問，懷疑石婦已遭張男殺害，才突破張姓夫妻心房。

警方查出張男疑持球棒將石婦打昏後再拿水果刀「補刀」，見石婦死亡，夫妻倆才租車將屍體載往屏東枋山山區挖淺洞埋屍；今天上午近11時進行死者遺體相驗，鑑識人員將警方在張嫌工作工地搜出疑似作案長達1公尺、粗度直徑約7公分的球棒，送抵殯儀館將由檢方相驗遺體比對傷勢。

石婦的兒子和胞弟配合相驗到場，石婦的兒子面對母親出門討債，卻變成一具冰冷的遺體，戴著口罩，表情凝重，面對媒體趨前詢問，全程不發一語。

警方偵辦張姓夫妻涉殺害棄屍石婦案，警詢後，將依殺人、遺棄屍體等罪移送高雄地檢署偵辦。