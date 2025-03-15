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影／7條通女噴辣椒水襲警仍被逮 英勇警隔周巧抓與她同住女通緝犯

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山警分局金山所警員潘軒碩4日在金山區中山路一家便利商店前攔查有7條通緝的于女，被她狂噴辣椒水攻擊，忍著劇痛英勇壓制逮人，沒想到時隔1周，在同一地點再逮獲和于女同屋居住的毒品通緝犯林女，這次林女乖乖就逮，沒有反抗。

潘軒碩4日下午在金山區中山路一家便利商店前，見于女（36歲）形跡可疑，上前盤查。于女不配合往一棟大樓走去，潘軒碩緊追，拍攝她臉部照片供分局偵查隊支援人臉辨識，查出有詐欺、毒品、竊盜等7項通緝，準備拿出手銬逮捕時，被她拿出隨身攜帶的辣椒水攻擊。

警方說，于女逃跑大喊「救命啊、警察打人」，潘員不畏眼睛刺痛及呼吸困難飛撲壓制于女，詢後依妨害公務罪嫌送辦，並解送各檢院歸案。

潘軒碩說，他當時被辣椒水噴到眼睛，劇烈刺痛，讓視線模糊且難以呼吸，當時心中只有一個念頭，「不能讓通緝犯逃跑」，因而壓制女子直到支援到場合力逮捕。

金山所副所長林漢昌說，時隔1周，本月10日晚間7點多，潘軒碩在同地點附近執勤時，眼尖的他發現一女在同棟大樓旁四處張望，形跡可疑，盤查時她態度閃爍、語焉不詳，查證後查出林女（54歲）身分為毒品通緝犯，主動交出毒品海洛因2包及安非他命各1包。

警方帶回偵訊，懷疑林女與于女同夥，果然林女供稱與于女同屋居住，警方訊後將林女依毒品罪嫌移送、解送基隆地檢署。

潘軒碩靠著敏銳的觀察力，連續兩周查獲通緝犯，此次還查獲一、二級毒品，新北市警察局副局陳錦坤昨表揚他英勇表現。

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新北市警察局副局陳錦坤（左二）昨表揚潘軒碩（右二）英勇表現。記者游明煌／翻攝
新北市警察局副局陳錦坤（左二）昨表揚潘軒碩（右二）英勇表現。記者游明煌／翻攝
潘軒碩4日攔查7條通緝的于女被她狂噴辣椒水攻擊，忍劇痛英勇壓制逮人。記者游明煌／翻攝
潘軒碩4日攔查7條通緝的于女被她狂噴辣椒水攻擊，忍劇痛英勇壓制逮人。記者游明煌／翻攝
潘軒碩時隔1周，在同一地點再逮獲和于女同住的女毒品通緝犯林女。記者游明煌／翻攝
潘軒碩時隔1周，在同一地點再逮獲和于女同住的女毒品通緝犯林女。記者游明煌／翻攝

毒品 通緝

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