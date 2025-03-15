1公尺粗長凶器⋯高雄婦遭棒擊刀刺殺害 警方持證物抵殯儀館比對

高雄市鳳山區一名石姓婦人為討10萬餘元債款，竟遭欠債的張姓夫妻檔狠心殺害，張姓夫妻疑持球棒將石婦打昏後再拿水果刀「補刀」，警方在張嫌家搜出疑似作案球棒，長達1公尺、粗度直徑也有7公分，相關證物已送抵殯儀館將由檢方相驗遺體比對傷勢。

據了解，年約60歲的石姓婦人13日下午前往張姓男子前鎮區的工作倉庫追討10萬餘元債務，因石婦當晚徹夜未歸，兒子擔心母親安危，立刻在隔天報案，警方追查才發現石婦進入張男倉庫後，就未再走出，懷疑人還在倉庫內而上門查訪。

警方昨天登門時，張男與其竇姓妻子原本還否認石婦行蹤，僅承認石婦曾上門討債，但不久人就離開「不知道她去哪裡」，但經以監視器畫面查問，錄到石婦進入張家「只進不出」人消失，懷疑石婦已遭張男殺害，突破張姓夫妻檔心房。

33歲的張姓男子和41歲竇姓妻子與撿拾資源回收物維生的石婦有回收物買賣間的金錢往來，張男疑積欠石婦10萬餘元未還，石婦只好屢次催還款，張男卻都置之不理。

張姓夫妻檔疑似涉嫌在石婦前來討債時，與石婦一言不合起口角，張男因此憤而持球棒先毆打石婦，將她打昏，之後持水果刀刺向石婦背部，見石婦斷氣，再與妻子一同將屍體載往屏東枋山山區棄屍。