快訊

28歲年輕警猝逝！中午才和同事去跑步 女友晚間驚見他倒地亡

完成階段性任務！台鐵首任董事長杜微傳請辭 交通部說話了

傳川普再擴大旅遊禁令！43國上榜「伊朗、北韓公民恐不得入境」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄婦討10萬遭夫妻又打又刺慘死 警起獲沾血凶器漏夜掘屍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市石姓婦人13日下午前往張姓男子前鎮區工作倉庫追討10萬餘元債務，因徹夜未歸，兒子翌日報案；警方昨逮捕張姓男子及其竇姓妻子，2人原否認殺人，但警方調監視畫面，發現石婦「只進不出」張男倉庫畫面，突破夫妻心防，查出2人疑持球棒狠打石婦，又持水果刀刺背，涉殺死被害人後將其棄屍屏東荒野山區。

據了解，年約60歲的石姓婦人從事資源回收工作，33歲的張姓男子和41歲竇姓妻子則從事拆屋、清運行業，石婦撿拾資源回收物後，交由張男夫妻買賣，雙方之間有金錢往來，張疑因此積欠石婦10萬餘元債務未還。

石婦近來屢次催繳張男還款，張男都不還錢且置之不理，石婦於是決定13日下午獨自再前往張家討債；石婦出門前，特地告知兒子要到張家拿錢，兒子還叮嚀母親要小心一點，沒料，石婦卻一整夜都未返家。

石婦兒子14日上午9時許見母親討債卻徹夜未歸，打手機也沒人接聽，擔心母親安危，於是先向苓雅警分局三多派出所報案，石婦兒子向警方報案母親失蹤，請求協尋，由於石婦居住鳳山，單一窗口轉至鳳山警分局後，警方詢問石婦兒子相關資料時，得知石婦失蹤前曾前往張男位於前鎮區民權路的倉庫討債。

警方研判事態嚴重，循線調閱監視器，並前往張男倉庫找人，張當時和竇妻僅坦承石婦的確有來討債，但沒多久人就離開，不知她去向何處。

警方懷疑2人說詞，帶回調查，隨後發現關鍵的監視器畫面錄到石婦進入張家「只進不出」，人就消失，警方懷疑石婦已遭張男夫妻殺害，由於監視畫面會「說話」，警方以此突破張男夫妻心房。

據了解，張男夫妻坦承石婦前來討債時，雙方一言不合起口角，憤而涉持球棒先毆打石婦，並持水果刀刺向被害人背部，後見石婦已無氣息死亡，隨即將屍體載往屏東枋山山區棄屍。

警方報請高雄地檢署檢察官指揮後，先起獲沾血的做案球棒，昨晚連夜帶張男夫妻前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，於晚間11點多，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡，屍體上有些許土石還有樹枝掩蓋，昨深夜將張男夫妻帶回，今天上午將再進一步偵訊張男夫妻，釐清殺人、棄屍過程，並報請檢察官相驗死者遺體，釐清死因，全案將依殺人、棄屍重罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方昨逮捕涉殺害石姓婦人的張姓男子返回分局查辦。記者石秀華／翻攝

命案 討債 高雄市

延伸閱讀

高雄智慧城市展3月20日重磅登場 3大亮點曝

獨／高雄婦遭欠債夫妻殺害棄屍 和「分屍案」詭異巧合

高雄驚傳殺人案 婦討債未回家兒報案警揭凶嫌山區棄屍

縣市長唯一受邀赴輝達AI年會 高雄亞洲總部有譜？ 市長陳其邁：討論合作案

相關新聞

影／高雄婦討10萬遭夫妻又打又刺慘死 警起獲沾血凶器漏夜掘屍

高市石姓婦人13日下午前往張姓男子前鎮區工作倉庫追討10萬餘元債務，因徹夜未歸，兒子翌日報案；警方昨逮捕張姓男子及其竇姓...

1公尺粗長凶器⋯高雄婦遭棒擊刀刺殺害 警方持證物抵殯儀館比對

高雄市鳳山區一名石姓婦人為討10萬餘元債款，竟遭欠債的張姓夫妻檔狠心殺害，張姓夫妻疑持球棒將石婦打昏後再拿水果刀「補刀」...

影／毒蟲車手提款近50次 新北警「鷹眼鎖定」抓人押起來

陳姓男子擔任詐團車手持卡提款近50次，新北市樹林警方調閱過濾上百支監視器鷹眼鎖定，日前在泰山區循線逮人並起出海洛因，警詢...

獨／高雄婦遭欠債夫妻殺害棄屍 和「分屍案」詭異巧合

高市石姓婦人13日下午前往張姓男子前鎮區住處追討10萬債務，卻徹夜未歸；石婦兒子擔心她遭遇不測，昨天報案；警方昨逮捕張男...

剴剴案社工遭上銬 監院通過糾正促改進

監察委員王幼玲、紀惠容表示，社工遭上銬案，監院通過糾正警政署、台北市政府警察局及所屬文山二分局，並函請警政署及法務部檢討...

高雄驚傳殺人案 婦討債未回家兒報案警揭凶嫌山區棄屍

高雄市驚傳殺人棄屍案！石姓婦人因張姓男子積欠10萬元未還，13日下午出門前告知兒子前往張男前鎮區住處討債，未料當晚6點多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。