影／高雄婦討10萬遭夫妻又打又刺慘死 警起獲沾血凶器漏夜掘屍

高市石姓婦人13日下午前往張姓男子前鎮區工作倉庫追討10萬餘元債務，因徹夜未歸，兒子翌日報案；警方昨逮捕張姓男子及其竇姓妻子，2人原否認殺人，但警方調監視畫面，發現石婦「只進不出」張男倉庫畫面，突破夫妻心防，查出2人疑持球棒狠打石婦，又持水果刀刺背，涉殺死被害人後將其棄屍屏東荒野山區。

據了解，年約60歲的石姓婦人從事資源回收工作，33歲的張姓男子和41歲竇姓妻子則從事拆屋、清運行業，石婦撿拾資源回收物後，交由張男夫妻買賣，雙方之間有金錢往來，張疑因此積欠石婦10萬餘元債務未還。

石婦近來屢次催繳張男還款，張男都不還錢且置之不理，石婦於是決定13日下午獨自再前往張家討債；石婦出門前，特地告知兒子要到張家拿錢，兒子還叮嚀母親要小心一點，沒料，石婦卻一整夜都未返家。

石婦兒子14日上午9時許見母親討債卻徹夜未歸，打手機也沒人接聽，擔心母親安危，於是先向苓雅警分局三多派出所報案，石婦兒子向警方報案母親失蹤，請求協尋，由於石婦居住鳳山，單一窗口轉至鳳山警分局後，警方詢問石婦兒子相關資料時，得知石婦失蹤前曾前往張男位於前鎮區民權路的倉庫討債。

警方研判事態嚴重，循線調閱監視器，並前往張男倉庫找人，張當時和竇妻僅坦承石婦的確有來討債，但沒多久人就離開，不知她去向何處。

警方懷疑2人說詞，帶回調查，隨後發現關鍵的監視器畫面錄到石婦進入張家「只進不出」，人就消失，警方懷疑石婦已遭張男夫妻殺害，由於監視畫面會「說話」，警方以此突破張男夫妻心房。

據了解，張男夫妻坦承石婦前來討債時，雙方一言不合起口角，憤而涉持球棒先毆打石婦，並持水果刀刺向被害人背部，後見石婦已無氣息死亡，隨即將屍體載往屏東枋山山區棄屍。

警方報請高雄地檢署檢察官指揮後，先起獲沾血的做案球棒，昨晚連夜帶張男夫妻前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，於晚間11點多，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡，屍體上有些許土石還有樹枝掩蓋，昨深夜將張男夫妻帶回，今天上午將再進一步偵訊張男夫妻，釐清殺人、棄屍過程，並報請檢察官相驗死者遺體，釐清死因，全案將依殺人、棄屍重罪移送高雄地檢署偵辦。