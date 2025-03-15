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影／毒蟲車手提款近50次 新北警「鷹眼鎖定」抓人押起來

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子擔任詐團車手持卡提款近50次，新北市樹林警方調閱過濾上百支監視器鷹眼鎖定，日前在泰山區循線逮人並起出海洛因，警詢後依詐欺及毒品罪嫌移送法辦，新北檢方訊問後向法院聲押獲准。

樹林警方去年12月獲報，轄區內有1名詐團車手從去年12月初起至今年1月16日陸續在樹林地區替詐騙集團四處提領贓款，針對車手提領熱點分析，調閱了多達近百支的監視器畫面，清查出涉及新北市樹林山佳、彭厝地區共44筆的提領紀錄，總金額達73萬6000元，逐步過濾出與案件有關的車手特徵等線索。

警方鍥而不捨追蹤該名車手活動軌跡，最終成功掌握其行蹤，今年3月11日持拘票在新北市泰山區成功拘捕詐團車手陳姓男子（44歲）到案，身上並起出海洛因。警詢後依詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官偵訊後新北地院聲請羈押獲准。

樹林警方呼籲民眾若有發現疑似異常提領情況，可立即向警方報案，協助打擊詐騙。同時提醒民眾在利用網路購物接到賣家通知並要求依照指示操作ATM解除分期付款等都是詐騙話術，務必要提高警覺。

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陳姓男子擔任詐團車手持卡提款近50次，新北市樹林警方調閱過濾上百支監視品鷹眼鎖定，日前在泰山區循線逮人，並起出海洛因，警詢後依法送辦，新北檢方向法院聲押獲准。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子擔任詐團車手持卡提款近50次，新北市樹林警方調閱過濾上百支監視品鷹眼鎖定，日前在泰山區循線逮人，並起出海洛因，警詢後依法送辦，新北檢方向法院聲押獲准。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子擔任詐團車手持卡提款近50次，新北市樹林警方調閱過濾上百支監視品鷹眼鎖定，日前在泰山區循線逮人，並起出海洛因，警詢後依法送辦，新北檢方向法院聲押獲准。記者王長鼎／翻攝
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毒品 詐騙集團 車手

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