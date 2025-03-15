獨／高雄婦遭欠債夫妻殺害棄屍 和「分屍案」詭異巧合

高市石姓婦人13日下午前往張姓男子前鎮區住處追討10萬債務，卻徹夜未歸；石婦兒子擔心她遭遇不測，昨天報案；警方昨逮捕張男夫妻，但2人否認殺人；據悉，警方調監視畫面，發現石婦「只進不出」張家，因此突破夫妻心防，查出被害人遭殺害棄屍屏東山區；關鍵畫面和高雄日前發生3名婦人進入凶嫌張介宗住處遭殺害的分屍案有詭異的巧合！

據了解，年約60歲的石姓婦人因30餘歲的張姓男子積欠她10萬債務，屢次催繳之下，張男都不還錢且置之不理，石婦於是決定13日下午獨自再前往張家討債；石婦出門前，特地告知兒子要到張家拿錢，兒子還叮嚀母親要小心一點，沒料，石婦卻一整夜都未返家。

石婦兒子14日上午9時許見母親討債卻徹夜未歸，打手機也沒人接聽，擔心母親安危，於是向鳳山警分局警方報案母親失蹤，請求協尋，並告知警方母親失前曾前往張男位於前鎮區民權路住處討債。

警方研判事態嚴重，循線調閱監視器，並前往張男住處查詢，張當時和妻子在家，2人坦承石婦的確有來討債，但沒多久就離開，不知她去向何處。

警方懷疑2人說詞，帶回調查，隨後發現關鍵的監視器畫面錄到石婦進入張家後，人就再也沒出來，警方懷疑石婦已遭張男夫妻殺害，由於監視畫面會「說話」，警方以此突破張男夫妻心房，犯嫌坦承殺害被害人後，將屍體載往屏東枋山山區棄屍。

警方報請高雄地檢署檢察官指揮後，昨晚帶張男夫妻前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，於昨晚11點多，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡，屍體上有土石還有樹枝掩埋，昨深夜將張男夫妻帶回，今天上午將再進一步偵訊，釐清殺人、棄屍過失，全案將依殺人、棄屍重罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，警方以石婦「只進不出」張家的監視器關鍵畫面，讓張嫌夫妻坦承殺人棄屍，關鍵畫面和日前發生的凶嫌張介宗殺害3名婦人分屍的關鍵證據如出一轍，當時凶嫌兄嫂張黃姓婦人及張姓、趙林姓婦人等3人，也是分別進入張嫌家中後，就人間消失；警方當時調閱到3人「只進不出」張介宗住處的監視器畫面，成為證明張嫌殺害3人的關鍵證據之一，不同的是，凶嫌張介宗迄今仍未坦承犯行。 高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝 高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，警方昨漏夜帶犯嫌前往屏東枋山山區棄屍處挖掘屍體，發現石婦屍體被埋在一堆雜草中的淺洞裡。記者石秀華／翻攝

【中央社高雄15日電】

高雄石姓婦人13日外出後失聯，警方調閱監視器發現石婦進入前鎮一處民宅未外出，循線逮捕張姓男子和共犯，初判張男因債務糾紛行兇後棄屍屏東山區，全案依殺人罪送辦。

警方調查，6旬石婦13日下午外出工作後，因不明原因遲未返家，家屬昨天上午察覺不對勁報案失蹤，轄區鳳山警方受理後立即調閱監視器，發現石婦13日下午4時許騎車至前鎮區一處民宅後，即未再外出。

警方調閱監視器發現33歲張男涉嫌重大，並採證到相關血跡，經帶回張男和一名女子釐清案情。張男才坦承是因積欠新台幣10萬元債務，才下手行兇殺害石婦，並開車棄屍至屏東枋山山區。

警方昨天晚間帶著張男前往棄屍處，尋獲疑似石婦遺體，全案依殺人罪嫌將張男和女子送辦，並報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦。

高雄市政府警察局鳳山分局指出，此案接獲報案後隨即積極調閱監視器還原事實逮人，但獲報時石婦已遇害，對於發生憾事深表遺憾。