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影／桃園蘆竹警匪追逐 車內2男1犬還有「喪屍菸彈」
桃園市保安警察大隊昨晚在蘆竹區文中路巡邏，發現前方紅色轎車行車不穩，還會自撞，察覺有異鳴笛攔停，詎料，駕駛急踩油門加速逃，警匪追逐百公尺後制伏，車內2男持有喪屍菸彈等毒品遭送辦，趁亂逃逸的小白犬則被熱心民眾逮回交家屬領回。
保大分隊長張東強說明，大隊員警昨天晚間8點40分在桃園市蘆竹區文中路一段220號前執行巡邏勤務，發現1輛紅色轎車左右搖擺還自撞，形跡可疑，警車由後方追上前，廣播要求停車受檢，33歲廖姓駕駛竟然加速逃。
員警為避免公眾往來車輛可能受到危害，於是展開追逐，並在下個路口將廖男的車輛截停，員警實施破窗將駕駛及後座的42歲李男制伏，並於車內起獲二級毒品安非他命、依托咪酯菸彈及匕首等證物，全案依妨害公務、公共危險、毒品、槍砲刀械等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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