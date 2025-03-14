聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園蘆竹警匪追逐 車內2男1犬還有「喪屍菸彈」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市保安警察大隊昨晚在蘆竹區文中路巡邏，發現前方紅色轎車行車不穩，還會自撞，察覺有異鳴笛攔停，詎料，駕駛急踩油門加速逃，警匪追逐百公尺後制伏，車內2男持有喪屍菸彈等毒品遭送辦，趁亂逃逸的小白犬則被熱心民眾逮回交家屬領回。

保大分隊長張東強說明，大隊員警昨天晚間8點40分在桃園市蘆竹區文中路一段220號前執行巡邏勤務，發現1輛紅色轎車左右搖擺還自撞，形跡可疑，警車由後方追上前，廣播要求停車受檢，33歲廖姓駕駛竟然加速逃。

員警為避免公眾往來車輛可能受到危害，於是展開追逐，並在下個路口將廖男的車輛截停，員警實施破窗將駕駛及後座的42歲李男制伏，並於車內起獲二級毒品安非他命、依托咪酯菸彈及匕首等證物，全案依妨害公務、公共危險、毒品、槍砲刀械等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市保安大隊巡邏員警昨晚在蘆竹區文中路攔查廖男車輛未果，展開警匪追逐終於制伏車內2男，找到喪屍菸彈等毒品和匕首，車內小白犬趁亂逃，熱心民眾協助逮住，交家屬領回。圖／社會事新聞影音提供
桃園市保安大隊巡邏員警昨晚在蘆竹區文中路攔查廖男車輛未果，展開警匪追逐終於制伏車內2男，找到喪屍菸彈等毒品和匕首，車內小白犬趁亂逃，熱心民眾協助逮住，交家屬領回。圖／社會事新聞影音提供
桃園市保安大隊巡邏員警昨晚在蘆竹區文中路發現廖男駕駛行車不穩起疑，攔停未果展開警匪追逐。記者陳恩惠／翻攝
桃園市保安大隊巡邏員警昨晚在蘆竹區文中路發現廖男駕駛行車不穩起疑，攔停未果展開警匪追逐。記者陳恩惠／翻攝
桃園市保安大隊巡邏員警昨晚在蘆竹區文中路發現廖男車輛不穩，展開警匪追逐，先後制伏車內廖姓及李姓2男。記者陳恩惠／翻攝
桃園市保安大隊巡邏員警昨晚在蘆竹區文中路發現廖男車輛不穩，展開警匪追逐，先後制伏車內廖姓及李姓2男。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署 毒品 自撞

延伸閱讀

桃園藝文廣場假日「書暢桃園」閱讀點數限量兌換市集消費券

「書暢桃園」15日開市 開卷解憂療癒兼享閱讀樂

桃園鐵路地下化延宕…卓揆：財劃法若這樣 須收回核定計畫

桃青年局首度成立國際志工隊 獲選可獲得3萬元獎勵金

相關新聞

台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

台中市東勢區警傳槍響，原來是東勢派出所員警今天上午10時多，在第三橫街發現1名通緝犯開車，上前路阻止盤查時，通緝犯企圖開...

影／桃園蘆竹警匪追逐 車內2男1犬還有「喪屍菸彈」

桃園市保安警察大隊昨晚在蘆竹區文中路巡邏，發現前方紅色轎車行車不穩，還會自撞，察覺有異鳴笛攔停，詎料，駕駛急踩油門加速逃...

影／叫不醒！新北19歲毒蟲連2天持毒 車陣中昏睡釀交通大亂

新北市19歲柯姓男子5日晚上乘坐朋友的車，停在新莊區馬路上睡著被警察叫醒，手上還拿著毒品，結果6日上午他又開車於三重區，...

虐童案上銬女社工遭監院糾正 警署：相關單位檢討策進

監察委員王幼玲、紀惠容今天表示，社工遭上銬案，監院通過糾正警政署、台北市政府警察局及所屬文山二分局，並函請警政署及法務部...

影／臭襪藏毒！ 三峽警逐臭查獲「百萬」行動運毒車逮3毒蟲

新北市警方日前在北二高下方涵洞盤查可疑汽車，查獲駕駛陳姓男子等3人將市值上百萬元的各式毒品及喪屍煙油，藏在臭襪子及紙箱裡...

高雄男子投宿旅館退房無回應 房務驚見陳屍床上屋內有毒品

高雄李姓男子投宿旅館，原預定今天凌晨退房，房務人員提醒他未回應，開門竟發現他陳屍床上，警方在房內發現使用過的毒品咖啡包和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。