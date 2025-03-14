影／叫不醒！新北19歲毒蟲連2天持毒 車陣中昏睡釀交通大亂

新北市19歲柯姓男子5日晚上乘坐朋友的車，停在新莊區馬路上睡著被警察叫醒，手上還拿著毒品，結果6日上午他又開車於三重區，同樣停在馬路上睡著，又被搜到毒品，涉嫌毒駕依公共危險罪嫌移送法辦。

有毒品前科的柯男5日晚間10時許，搭乘24歲蔡姓男子駕駛的轎車，行經新莊區新樹路，在路口停等紅燈之後，2個人都睡著，車就停在路中央。警方到場看見蔡男手指間夾著K菸，柯男癱睡在右前座，左手拿著裝有1.69公克K他命的小塑膠瓶、右手拿K盤。

蔡男先被員警叫下車，柯男還繼續昏睡，好不容易才被喚醒。後來車上另搜出7包三級毒品K他命重24.94公克，由蔡男坦承持有，被依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，柯男則因持有K他命不足5公克，僅採尿等化驗結果處行政罰，警詢後即被請回。

未料僅隔數小時，6日上午8時許，柯男穿著與前一天晚上一模一樣的衣褲，開車在二重疏洪道的10號越堤道上，遇到塞車便睡著，車又直接停在路中央，造成交通中斷嚴重回堵。

員警叫不醒他，擔心安危直接破窗，但即使碎玻璃散落滿身，柯男仍毫無感覺繼續昏睡，精神恍惚被硬拖出車外，帶回派出所之後，在他車上搜出1包毒品哈蜜瓜錠重3.91公克，因涉嫌毒駕，警詢後依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885