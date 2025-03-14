山老鼠疑竊取漂流木後車內熟睡 宜蘭警逮人送辦

王姓男子在蘭陽溪旁疑竊取珍貴漂流木，昨天用小貨車載下山時，停在大同鄉偏僻空地後於車內熟睡，員警上前逮捕。經查王男不僅是山老鼠又是毒品通緝犯，全案送辦。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天指出，獲報疑有山老鼠在蘭陽溪河床竊取漂流木，經埋伏鎖定犯嫌後，昨天下午在大同鄉樂水村一帶發現王男所駕疑似載著贓物的小貨車開進空地，隨即在車內睡覺；員警見時機成熟，上前叫醒王男後表明身分查緝。

警方表示，經盤查發現，王男還是毒品通緝犯，當場逮捕，並在車斗查扣3支珍貴扁柏漂流木，市價約新台幣14萬6000元，全案依刑法竊盜及毒品危害防制條例，將王男移送宜蘭地方檢署偵辦。

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