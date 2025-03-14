台灣2月被詐財損60億元 較一月減少3成6
刑事警察局統計，今年2月詐騙案受理數1萬773件、財損金額60億餘元，分別較1月減少17.9%及36.3%。
刑事局今天上午舉行記者會，指出前5大高發詐欺案類，依序為假投資詐騙20.96%、網路購物詐騙17.24%、假買家騙賣家詐騙8.55%、假交友（投資詐財）詐騙7.68%、假中獎通知詐騙6.02%。
長期位列第一的假投資詐騙案件受理數（2258件）減少34.6%、財損數（35億餘元）減少43.6%，下降幅度最顯著；其次為假交友（投資詐財）詐騙案件受理數（827件）減少25.5%、財損數（9億餘元）減少24.7%；再其次為假買家騙賣家詐騙案件受理數（921件）減少19.8%、財損數（0.9億餘元）減少24%。
至於打擊成效方面，全國警察機關2月查獲詐騙集團391團、3119人，查扣不法利得6億7599萬餘元；攔阻9億2534萬餘元；涉詐網站阻斷2032件、涉詐門號停號206件，涉詐廣告下架1萬1871件。
刑事局提醒，詐騙手法產生變化，假中獎通知詐騙案件受理數較1月增加6%、財損數增加14%。另外，網路購物詐騙2月受理數雖然較1月下降0.2%，但是財損數卻增加5.9%，特別是春節期間（1月25日至2月2日）的受理數更比假投資案件多出7件。刑事局提醒，對於來路不明的中獎通知，務必保持懷疑態度。
刑事局邀請住商不動產企研室經理徐佳馨及被詐騙的已退休銀行李姓女襄理現身記者會分享經驗，近日地面師詐騙橫行，徐佳馨提醒民眾，不要隨便提供房產資料、不要隨便抵押房產與申辦地政異動，至於李姓女襄理雖是銀行高管出身，但仍被假投資陷阱詐騙3千多萬元，她現身說法，要民眾不要輕信投資陷阱。
警方再次提醒民眾不要抵押房產來從事投資活動。目前警察機關與地政機關已建立聯防機制，共同防範民眾財產落入詐團手中。統計去年11月迄今，已成功攔阻疑似不動產涉詐案件17件，減少1億575萬元財產損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言