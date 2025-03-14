虐童案上銬女社工遭監院糾正 警署：相關單位檢討策進

監察委員王幼玲、紀惠容今天表示，社工遭上銬案，監院通過糾正警政署、台北市政府警察局及所屬文山二分局，並函請警政署及法務部檢討改進。

去年3月，北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲多男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，檢警為釐清兒福聯盟社工訪查男童記錄是否造假，發動搜索約談，陳姓女社工被上銬的畫面曝光，引發社工界反彈。

警政署表示，尊重監察院糾正意見，收到書面調查報告後，據以要求刑事警察局、台北市警察局等單位，就相關執行程序及違失行為檢討策進；同時要求各單位落實各項刑案偵辦處理流程，強化案件督導審核機制，以維護人民權益。