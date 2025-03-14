影／臭襪藏毒！ 三峽警逐臭查獲「百萬」行動運毒車逮3毒蟲

新北市警方日前在北二高下方涵洞盤查可疑汽車，查獲駕駛陳姓男子等3人將市值上百萬元的各式毒品及喪屍煙油，藏在臭襪子及紙箱裡，有如行動運毒車，另起獲空氣長槍及尖形彈頭與大批現金，警詢後將3人槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽警方日前在北二高下方涵洞盤查可疑汽車，發現開車陳姓男子（29歲）無照駕駛，同車友人汪姓男子（48歲）和金姓男子（60歲）3人神情詭異，車上瀰漫著一股怪味，員警要求停車熄火受檢，陳男下車時，員警目視所及，發現他車門扶手下方置物處及座椅下都塞滿一隻隻的黑色髒襪子，詢問襪子裝甚麼，陳一開始吞吞吐吐，最後才坦承襪子裡塞有海洛因，警方並在汽車後車廂起獲1把空氣長槍及尖形彈頭、鋼珠彈頭及錐形彈頭共4包。

「不要動我喔，我有在錄喔，毒品不是我的，不關我的事。」同車汪男則神色緊張，雙手抱著手提包，還拿出手機及掛在胸前的密錄器，出言想撇清關係，員警執行附帶搜索，在汪男的包包內搜出大批毒品及現金194萬元。

警方不敢大意，全車經仔細搜查，查獲海洛因94.24公克、安非他命30.06公克、K他命11.45公克、依托咪酯煙油5瓶，共408.66公克、哈密瓜錠1顆、依托咪酯鹽3包，重42.63公克、大麻花2包11.09公克、霧化器、空菸彈、菸彈填充組、電擊棒、手銬、密錄器。

據了解，擔任臨時工的陳男坦承毒品是他買來吸食，槍枝是網購買想用來打野鳥，還說，警方在汪男身上搜出的毒品則是汪個人所有，與他無關，但汪男則推稱都是陳男子，撇得一乾二淨，2人互踢皮球，也讓警方傻眼。警詢後將3人槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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