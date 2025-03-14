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高雄男子投宿旅館退房無回應 房務驚見陳屍床上屋內有毒品

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄李姓男子投宿旅館，原預定今天凌晨退房，房務人員提醒他未回應，開門竟發現他陳屍床上，警方在房內發現使用過的毒品咖啡包和農藥，報請檢察官相驗確認死因。

鳳山警分局五甲派出所今天凌晨零時許獲報，李姓男子（19歲）在床上沒氣息，警、消趕赴了解發現他已經死亡多時。

據了解，李姓男子昨天晚間6時投宿旅館休息，告知櫃檯人員預定3月14日凌晨零時退房，但到退房時間卻不見他出現，房務人員敲門也沒回應，開門才發現男子躺於床上，警、消到場確認已經死亡。

警方封鎖現場，通知採證小組到場採證，在房間內有發現有已使用之過的毒品咖啡包和農藥等物。警方初步了解，房間沒打鬥跡象，他身體無外力影響，檢方相驗後，他猝死，無外力介入。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警方據報投宿旅館的房客死亡，在房內找到毒品和農藥。記者林保光／翻攝
高雄市警方據報投宿旅館的房客死亡，在房內找到毒品和農藥。記者林保光／翻攝

咖啡 房間 毒品

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