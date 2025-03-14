影／台南賣麵男改種大麻 疑出國帶種子闖關入境准押

台南鄭姓男子去年出國多趟，疑夾帶大麻種子回國，在住處臥室及後院種植大麻。警方到他住處搜得大麻活株及大麻，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署，檢方聲押他獲准。

高雄市刑警大隊偵四隊在追查張介宗涉嫌殺人分屍後，因張介宗已收押禁見，續辦年初獲報的線索，3月6日赴台南市佳里區，鄭姓男子（20歲）住處搜索，查扣大麻活株9株、乾燥大麻3株、大麻葉1包及種植器具。

據了解，鄭男平時在住處幫忙買麵，去年曾出國赴泰國多趟，接觸當地合法的大麻後，竟從泰國夾帶大麻種子闖關入境，從網路學得種植大麻技巧，開始種植大麻供自己施用。警方依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送台南地檢署，檢察官聲請羈押獲准。

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