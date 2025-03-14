台中東勢街頭3槍聲！警遭通緝犯衝撞受傷 全力追捕抓到人

台中市東勢區警傳槍響，原來是東勢派出所員警今天上午10時多，在第三橫街發現1名通緝犯開車，上前路阻止盤查時，通緝犯企圖開車逃跑開車衝撞執勤員警，警方因而朝前輪射擊3槍，但仍被嫌犯逃逸，警方目前正循線追捕中，詳情案情東勢分局仍在調查中。

東勢派出所一男警被撞後，輕微擦傷，經警方全力追捕，涉嫌妨害公務罪嫌的這名通緝犯落網，警方指出，該男犯公共危險罪被通緝，是否仍有其他案件，仍待進一步調查。

東勢警分局表示，今天上午9時50分執行聯合勤查勤務時，在豐勢路與第三橫街口，發現1輛正在停等紅燈車輛的駕駛，是1名公共危險通緝犯，立即喝令其下車，但他不願配合受檢，並衝撞員警。

東勢派出所員警即依警械使用條例朝嫌犯車輛開3槍喝止，過程中嫌犯下車徒步逃逸，警方在後緊追不捨並立即呼叫支援警力，並一路追緝，最後由支援警力在東勢區復興宮附近成功制伏嫌犯逮捕歸案，並在車上搜出一把獵槍及毒品吸食器，過程中也造成一男警跌倒右膝蓋、左手掌受輕傷，所幸並無大礙，全案警方正依法偵辦。