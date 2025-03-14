養成好習慣！屏警取締無號誌路口未停車再開 3天開罰逾千件

屏東縣警察局3月10日至12日執行「無號誌路口專案取締」，共取締無號誌路口未停車再開的違規行為1052件。警方統計，今年1至2月的無號誌路口交通事故數據為987件，比去年同期減少153件，顯示持續執法與宣導有逐步成效。

屏東縣警察局表示，駕駛人行經「閃光紅燈」號誌或設有「停」字標誌的路口時，應將車輛完全停下，確認左右無來車或行人後再行駛，而行經閃光黃燈號誌的車輛，則應減速慢行。

為強化駕駛人於無號誌路口的停讓意識，警方針對行經閃光紅燈號誌或設有「停」字標誌的路口，未依規定停車再開的違規行為進行取締。依道路交通管理處罰條例，未依規定停車再開的駕駛人處600元以上1800元以下罰鍰。

警察局統計，專案執行期間共取締無號誌路口未停車再開的違規行為1052件，較去年同期的704件增加348件。而今年1至2月的無號誌路口交通事故共987件，造成3人死亡、984人受傷；相較於去年同期1140件減少153件，4人死亡、1136人受傷也比去紼死亡人數減少1人，受傷人數減少152人。