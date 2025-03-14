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影／台人專騙印度人！調查局破假FedEx詐騙 印度餐廳老闆當通譯助破案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

有詐騙前科的莊姓男子在台中成立據點、機房，針對印度民眾行詐，冒充「FedEx」快遞客服人員以包裹涉及犯罪誘騙交付財物，得手148萬多元；因本案搜索時才得知被害人國籍，欠缺印度通譯下，檢調臨時找台中印度餐廳老闆協助翻譯印文詐騙錄音，才得以破案。

調查局台中處表示，莊姓主嫌前、後在北屯區設立「勤指中心」，和詐騙集團話務機房介接，提供語言選擇及故障排除等客服，再於台中市洲際棒球場、西區各地社區大樓內，設置DMT卡池機房，並由勤指中心遙控卡池機房成員測試門號、對接通訊及抽換各國SIM卡。

台中處說，全案報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮，去年9月執行搜索當天，莊男等人正在提供線路給印地語話務機房詐團人員，冒充「FedEx」快遞客服人員，並向印度民眾騙稱「其寄出與犯罪有關的包裹，須接受印度電腦犯罪防制部門警察調查」等詐術，誘騙印度民眾交付財物。

台中處指出，莊男等人原以為已設立多座機房製造斷點，加上檢調、警方又不熟悉印地語文，想以此規避犯行。

據了解，全案搜索前檢調並不清楚被害民眾國籍，執行後才驚覺被害人是印度民眾，在當下缺乏熟悉印地語文通譯的窘境下，檢調第一時間難以理解詐團用印地語文講了什麼、騙了誰，用的話術為何，所幸臨時找到1名在台印度餐廳老闆，協助翻譯詐騙音檔，才得以破案。

檢調統計，共查獲莊男在北屯區、西區3座詐騙機房、4座卡池設備、2000多張境外電話卡，估計不法所得148萬4000元，及7萬多顆泰達幣。

台中處也說，莊男2024年5月才因詐騙案被判刑1年8月，案件尚未確定期間，時隔4個月又重起爐灶成立DMT卡池機房專提供各話務機房介接詐騙電話服務，再透過虛擬資產錢包向各詐團收受報酬，前後拘提莊等10人送辦，中檢今年1月9日已依詐欺、組織等罪嫌起訴10人。

檢調抓到莊姓主嫌，查扣詐騙據點、機房證物。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，查扣詐騙據點、機房證物。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，依詐欺等罪起訴10人。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，依詐欺等罪起訴10人。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，2000多張境外電話卡。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，2000多張境外電話卡。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，2000多張境外電話卡。圖／台中處提供
檢調抓到莊姓主嫌，2000多張境外電話卡。圖／台中處提供

印度 客服 詐騙集團

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