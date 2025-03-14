影／高雄男撞分隔島 車內「晶體物」令他禍不單行

高雄谷姓男子今天凌晨開車自撞道路分隔島，警方據報發生車禍，趕赴處理，員警竟發現車上有毒品，驗出是安非他命，立即逮捕他，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

今天凌晨4時許，37歲的谷姓開車沿高雄市左營區民族一路北上，卻無故撞上分隔島，轎車車頭損毀，路人立即報警處理。

警方到場，對谷男酒測，無酒精反應。他稱是一時恍神才自撞分隔島肇事，他未受傷。

員警繪製交通事故圖時，卻發現谷男的車上有包夾鏈袋，裝有晶體狀物品，立即聯繫支援警力，查出是安非他命，重約20公克，另有多個夾鏈袋和電子磅秤，立即逮捕谷男，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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