雲云老董殺害技術長 因神經、腦部受傷今無法製作筆錄

雲云科技公司董事長曾志新，持刀殺害梁姓技術長後吞刀自殘，送醫急救開刀後，曾志新原本預計最快今天可以接受警方製作筆錄，但醫院評估曾志新傷勢，認為他的神經及腦部有受傷，還需要觀察一周，因此今天無法製作筆錄，對於曾志新的殺人動機，還需要警方進一步釐清。

梁姓技術長上周離職前在公司群組發長文，指出曾志新的領導統御問題，不料隔天兩人與公司人資長開會，曾志新希望技術長刪文未獲積極回應，竟拿出預藏30公分廚刀，繞到技術長背後刺殺對方，技術長重傷送醫不治。

檢警解剖，發現技術長頸部及背部共被砍7刀，手部有防禦造成的刀傷。曾志新自殘後，喉嚨、食道、後頸椎受傷，開刀治療後從加護病房被轉至普通病房，目前員警持續在醫院戒護，將依殺人罪偵辦。

警方先前搜尋曾志新辦公室，在辦公桌抽屜找到一本筆記本，手寫點名公司約3、4人，指遭到這些人背叛，「做鬼也不會放過你們」，並透露輕生念頭，請朋友幫他好好照顧家人。警方查扣筆記本，但未發現有準備行凶或揚言要加害相關人士內容，名單也未提及梁姓技術長。 雲云科技公司董事長曾志新，持刀砍殺梁姓技術長。本報資料照片

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