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為母投保千萬 他自撞橋壁母不治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義劉姓男子涉嫌製造自撞意外造成車內母親死亡，獲高額理賠金，保險公司懷疑詐保報警，警方緊急將事故車輛拖回進一步蒐證。記者李宗祐／翻攝
嘉義劉姓男子涉嫌製造自撞意外造成車內母親死亡，獲高額理賠金，保險公司懷疑詐保報警，警方緊急將事故車輛拖回進一步蒐證。記者李宗祐／翻攝
嘉義市劉姓男子開車撞橋壁，右前座母親死亡，獲保險理賠一三○○萬元。警方查出他替身心障礙母親高額投保，且事故地點偏僻，懷疑他知道右前座安全氣囊損壞，撞死母親詐保，前天拘提依殺人、詐欺罪移送，檢方聲押禁見獲准。

檢警調查，卅四歲劉姓男子去年五月十七日上午開車載六十歲母親鄭姓婦人，赴嘉義縣東石鄉溫仔村朴子溪旁防汛道路，撞擊東石南橋橋壁，右前座安全氣囊未爆開，鄭沒繫安全帶，經送醫急救不治；駕駛座安全氣囊爆開，劉僅受輕傷。

警方研判劉受路邊飛禽干擾，手上咖啡噴灑在前擋風玻璃，致視線不良，車輛失控。檢方相驗，認為無外力介入，事後對劉依過失致死罪予以緩起訴。

三家保險公司理賠意外險、壽險或車險共一三○○萬元，發現疑點重重報警。檢警發現，劉二○二一年四月及五月隱瞞母親領有身心障礙手冊及智能方面問題，為母投保高額意外險及壽險，且事故地點偏僻，現場無監視器；劉起初申請理賠未果，找從事保險員的友人賴姓、王姓男子協助，獲得理賠金，賴疑獲逾百萬元佣金。

嘉義地檢署前天指揮朴子警分局、刑事局搜索，帶回劉及其葉姓妻子、胞弟、王、賴，警詢後移送，檢方聲押禁見劉，其他人請回。事故後劉將汽車賣給報廢車商，警方尋獲拖回勘驗。

法院認為，行車紀錄器未發揮作用，無法確認肇事原因，車禍有諸多疑點，劉未向保險公司說明母親真實狀況仍投保高達一千多萬元，加上個人債務情形，確有詐保動機，有證人或共犯待檢察官傳喚，劉詐欺、殺害直系血親尊親屬犯行嫌疑重大，高度可能逃亡或串證，裁定羈押禁見。

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