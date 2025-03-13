金山警縱放通緝犯 代理交通分隊長10萬交保 警：自清案

基隆地檢署偵辦金山警分局涉縱放蔡姓通緝犯案，昨搜索石門分駐所，莊員在帶回途中疑心肌梗塞發作送醫仍住院但已脫險；另當時攔查的交通隊張簡代理分隊長，訊後10萬元交保。金山警分局表示，全案是自檢自清，由警察局督察室及分局主動調查，報請基隆地方檢察署指揮偵辦。

檢警說，蔡男因毒品案遭基隆地院發布通緝，去年8月21日，金山警交通分隊警員攔查時，蔡表明沒有攜帶身分證，謊報兄長姓名，警方查對資料認為相符放人，後來追查才發現蔡男謊報資料是通緝犯才又展開追緝。

檢警表示，當晚9時許，蔡男開車經過萬里區玉田一帶時，萬里分駐所張姓所長將他攔獲，金山警交通隊張簡代理分隊長也到現場，但坐在蔡男旁副駕駛座表明身分，是金山警分局偵查隊莊姓巡佐，莊員並向張、張簡表示，蔡男是其線民，協助他辦案，要求放人，還提議會再提供一名通緝犯當績效交換，但被拒絕，並向分局長回報，現場依法逮人。

蔡男當時被解送地院歸案，莊員則依縱放通緝犯函送基隆地檢署偵辦。

金山警分局今天說明，石門分駐所莊姓巡佐於偵查隊服務期間涉藏匿人犯等罪，且疑有不法情事，基隆地方檢察署昨指揮警察局督察室執行搜索後，在帶回訊問途中，莊員因身體不適送醫治療，並無大礙。

金山警分局說，分局發現莊員疑有不法情事，去年9月先將莊員調離現職，因自檢自清，由警察局督察室及分局主動調查，報請基隆地方檢察署指揮偵辦，並依基隆地方檢察署指揮執行搜索，以完整蒐證，至莊員及其他同仁疑涉不法部分，將一併調查釐清。