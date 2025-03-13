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強化攔阻非法金流效能 金管會：金融機構去年攔詐破百億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

為強化攔阻非法金流效能，金管會今指出，已督導金融機構配合內政部警政署建立電子化平臺，目前司法警察機關與金融機構間的警示帳戶通報已採電子化方式，加速作業效率，金管會亦統計，112年金融機構臨櫃關懷攔阻件數達11300件，攔阻金額近新臺幣76億元；113年攔阻13580件，攔阻金額逾101億元。

金管會指出，鼓勵銀行持續精進臨櫃關懷方法及強化人員教育訓練，並透過公開表揚方式，鼓勵第一線行員勇於阻詐，同時促請銀行簡化因防詐衍生客訴案件之內部報告內容與程序，以減輕行員負擔。依「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條規定，銀行接獲司法警察機關通報警示帳戶後，應即暫停帳戶全部交易功能。現行銀行接獲司法警察機關之警示帳戶通報，會即刻進行通報資料確認程序後，立即暫停警示帳戶全部交易功能或稱凍結帳戶。金管會將督促銀行於接獲司法警察機關通報後，除極少數特殊情況或複雜案件外，自收到通報後應即時完成資料確認及帳戶凍結作業。

若警示戶是法人戶，凍結的話就不能再動，但若衍生管制帳戶倘若經過充份向警察機關釋疑之後，仍可解除管制使用。

金管會除促請銀行迅速完成帳戶凍結作業外，近日並已研擬強化警示帳戶控管措施，將要求控管成效欠佳之金融機構改善，未來對控管成效良好之金融機構亦將適時予以獎勵。

金管會最新統計，金融機構去年攔詐破百億。本報資料照片
金管會最新統計，金融機構去年攔詐破百億。本報資料照片

司法 教育訓練 警察

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