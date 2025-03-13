影／酒駕男車內吸毒又肇逃撞警車 桃警拔槍拽下車壓制在地逮捕

桃園一名38歲黃姓男子昨中午吸毒又酒駕，撞到路邊貨車後肇事逃逸，警方獲報後調閱監視器分析，於傍晚發現黃男車輛欲攔查，結果黃男衝撞警車後逃竄，卻卡在紅燈車陣中，員警拔槍喝斥並將黃男拽下車壓制在地，查獲8顆依托咪酯煙彈，全案移請偵辦。

桃園警分局青溪派出所昨中午12時許接獲民眾報案，指稱春日路發生交通事故，員警趕抵現場處理，報案人表示一輛小客車失控撞上他停放在路旁的貨車，導致車上妻子頭部輕微擦傷，但肇事車輛未停車立即逃逸。

副所長林志遠及警員林秉謙立即調閱周邊監視器，過濾分析鎖定該小客車號搜尋，於下午5時40分許在民生路發現該車立即攔查，駕車的38歲黃姓男子不願配合，碰撞警車後持續逃逸，員警立即呼叫支援。

警方利用黃男等紅燈時衝上前持槍喝令熄火下車，但他眼神渙散精神恍惚，不顧員警喝斥仍要往前，員警一把將他拽下車壓制在地，結果黃男身上掉出數顆俗稱喪屍煙彈的依托咪酯煙彈，經測驗其酒測值為每公升0.12毫克。初步了解黃男中午喝了2瓶調酒後又在車內吸食煙彈，精神不穩衝撞貨車後逃逸，全案依法移請偵辦。

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