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還沒開始養雞電纜就被偷 宜蘭警方逮2毒品竊嫌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭大同鄉寒溪村某養雞場主人日前發現電纜線離奇失蹤，他才剛把養雞場整理好，雞都還沒開始養，電纜就被偷。警方追查，透過監視器鎖定2名竊嫌，前往住處逮人，除了被偷的1000公尺電纜，還發現安非他命，全案依竊盜毒品嫌送辦。

楊姓、林姓嫌犯沒有穩定正常工作，日前利用半夜摸黑潛入寒溪村某養雞場行竊，偷剪電纜，養雞場主人都還沒開始養雞，電纜就幾乎被剪光，氣到報警。

警方透過監視器影像鎖定2名嫌犯，以車追人，3月11日突襲其中一名楊嫌的住處，也順利逮到林嫌，查獲4大袋剝皮電纜外殼，更搜出毒品安非他命，估算被偷的電纜大約1千公尺、損失金額52萬元，全案依竊盜及毒品罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方呼籲，電纜線竊盜不僅影響供電安全，更可能造成意外，提醒民眾加強防範，如果發現可疑人員在附近鬼鬼祟祟，請立即報警，共同守護社區安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲4大袋剝皮電纜外殼，更搜出毒品安非他命，估算被偷的電纜大約1千公尺、損失金額52萬元。圖／警方提供
警方查獲4大袋剝皮電纜外殼，更搜出毒品安非他命，估算被偷的電纜大約1千公尺、損失金額52萬元。圖／警方提供
警方查獲4大袋剝皮電纜外殼，更搜出毒品安非他命，估算被偷的電纜大約1千公尺、損失金額52萬元。圖／警方提供
警方查獲4大袋剝皮電纜外殼，更搜出毒品安非他命，估算被偷的電纜大約1千公尺、損失金額52萬元。圖／警方提供
養雞場的電纜線幾乎都被剪光。圖／警方提供
養雞場的電纜線幾乎都被剪光。圖／警方提供
養雞場的電纜線幾乎都被剪光。圖／警方提供
養雞場的電纜線幾乎都被剪光。圖／警方提供

毒品 監視器 竊盜 電纜

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