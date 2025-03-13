還沒開始養雞電纜就被偷 宜蘭警方逮2毒品竊嫌

宜蘭大同鄉寒溪村某養雞場主人日前發現電纜線離奇失蹤，他才剛把養雞場整理好，雞都還沒開始養，電纜就被偷。警方追查，透過監視器鎖定2名竊嫌，前往住處逮人，除了被偷的1000公尺電纜，還發現安非他命，全案依竊盜及毒品嫌送辦。

楊姓、林姓嫌犯沒有穩定正常工作，日前利用半夜摸黑潛入寒溪村某養雞場行竊，偷剪電纜，養雞場主人都還沒開始養雞，電纜就幾乎被剪光，氣到報警。

警方透過監視器影像鎖定2名嫌犯，以車追人，3月11日突襲其中一名楊嫌的住處，也順利逮到林嫌，查獲4大袋剝皮電纜外殼，更搜出毒品安非他命，估算被偷的電纜大約1千公尺、損失金額52萬元，全案依竊盜及毒品罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方呼籲，電纜線竊盜不僅影響供電安全，更可能造成意外，提醒民眾加強防範，如果發現可疑人員在附近鬼鬼祟祟，請立即報警，共同守護社區安全。

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