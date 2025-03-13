影／演很大！3條通緝犯遇警盤查全身抽搐 身分被識破瞬間不抖了

新北市五股區日前有1輛客貨車被攔檢，後座乘客一看到警察靠近，馬上全身抽搐，疑似癲癇發作，後來救護人員趕抵，監測發現實在不像，員警找到毒品吸食器並查出他是通緝犯，瞬間症狀全部消失，乖乖被上銬逮捕。

蘆洲警分局成州派出所員警3日凌晨1時許，在五股區成泰路四段執行路檢攔查1輛客貨車，車上共有3人，其中後座44歲林姓男子原本還頗正常，但是當員警靠近詢問是否帶證件，他馬上全身劇烈抽搐，疑似癲癇發作。

丁姓駕駛先是唱和說要叫救護車，稍後又提議：「不然我給他送台北醫院好了啦！」員警直覺有問題，堅持等救護車。後來救護人員趕抵，監測林男的血壓、呼吸、心跳等數值，發現並不像癲癇發作。

員警接著在林男的座位找到毒品吸食器，查出他去年9月被雲林地檢署發布竊盜通緝、10月被新竹地檢署發布公共危險通緝、11月被新北地檢署發布竊盜通緝。

經確認林男通緝身分，他馬上就不抖了，被上銬帶回派出所。這1車3人都有毒品前科，林男警詢後依違反毒品危害防制條例及通緝案件，解送新北地檢署歸案偵辦。

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