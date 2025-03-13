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嘉義男疑製造自撞意外致母亡 涉詐保千萬嘉檢聲押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義劉姓男子去年5月間駕車行經偏僻防汛道路失控衝撞橋壁，造成車內副駕駛座母親死亡，獲理賠1300萬元，保險公司發現他為領有身障手冊的母親投保高額意外險疑點重重報警，警方偵訊移送地檢，嘉檢複訊後向地院聲請羈押。

檢警表示，34歲劉男去年5月17日上午車載著領有身心障礙手冊的母親60歲鄭婦到嘉義縣東石鄉，他繞行開往偏僻東石鄉溫仔村朴子溪旁防汛道路，稱因受到路邊飛禽干擾，手上的咖啡噴灑在擋風玻璃，致視線不良，失控衝撞東石南橋橋壁。坐在副駕駛座鄭婦，沒有繫安全帶及安全氣囊沒有爆開而傷勢嚴重，緊急送醫急救仍不治，劉男安全氣囊有爆開，幾乎沒有受傷，檢警隔天相驗，認為無外力介入，事後，對劉男依過失致死罪嫌予以緩起訴處分。

檢警調查，劉男於2021年4月及5月間刻意隱瞞其母親領有身心障礙手冊及智能方面問題，分別為為母親投保高額意外險及壽險，且曾從事保險的友人告知，只要繳保費撐過3年不被發現，就可以申請理賠，受益人都是劉男，意外險、壽險及車險共獲理賠1300萬元。

保險公司發現劉男疑似早知副駕駛座安全氣囊壞掉，事故發生在偏僻的地點，現場無監視器，事故防汛道路是此路不通路段，因疑點重重，保險公司向刑事局檢舉，懷疑劉男詐保，刑事局會同轄區嘉義縣朴子分局偵辦。劉男在申請保險理賠，遭遇保險公司不配合，找從事保險的友人賴男及王男協助，最後獲得理賠金。賴男疑從中獲得逾百萬元的佣金。事故車輛，劉男賣給報廢車商，警方日前緊急找到後，拖回嘉義縣警察局停車場進一步勘驗。

嘉義地檢署昨天指揮朴子分局執行搜索，並帶回劉男、劉妻葉女、劉男弟弟，以及保險員王男、賴男到案，檢方昨天深夜複訊後認涉犯殺人、詐欺取財等罪嫌，將劉男依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見外，其餘人等訊後飭回。

嘉義劉姓男子涉嫌製造自撞意外造成車內母親死亡，獲高額理賠金，保險公司懷疑詐保報警，警方緊急將事故車輛拖回進一步蒐證。記者李宗祐／翻攝
嘉義劉姓男子涉嫌製造自撞意外造成車內母親死亡，獲高額理賠金，保險公司懷疑詐保報警，警方緊急將事故車輛拖回進一步蒐證。記者李宗祐／翻攝

保險 嘉義 母親

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