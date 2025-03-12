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黃湯下肚起口角！相約開心喝酒卻鬧出人命 醉女酒瓶砸男友人當場亡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣東港鎮昨晚發生酒友酒後口角打死人案件，36歲許女與多名酒友在48歲的蘇男家喝酒，酒後許女與蘇男發生口角，一氣之下拿酒瓶猛砸蘇男頭部，致蘇男當場死亡。警方獲報後到場逮捕許女，訊後依殺人罪嫌移送法辦。

調方調查，許女與蘇男是朋友，常與三五酒友一起約喝酒。11日晚間許女與多名友人一起到蘇男家中喝酒，晚上11時許其他人陸續離開，許女與蘇男因細故發生口角糾紛，許女一氣之下，竟拿起酒瓶就猛砸蘇男頭部，蘇男流血過多當場死亡，確切死亡原因仍待法醫解剖相驗。

警方獲報到場後，許女仍爛醉如泥，警方將其逮捕帶回警局，待其清醒後問訊，訊後依涉犯殺人罪嫌移送屏地署偵辦。警方呼籲，民眾遇事應保持理性勿用暴力手段解決紛爭，避免因口角引發衝突，以維護社會秩序與安寧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣東港鎮昨日夜間發生酒友酒後口角，打死人案件，現場一片狼籍。記者潘奕言／翻攝
屏東縣東港鎮昨日夜間發生酒友酒後口角，打死人案件，現場一片狼籍。記者潘奕言／翻攝
屏東縣東港鎮昨日夜間發生酒後打死人案件，警方現場逮捕許女，訊後依殺人罪嫌移送法辦。記者潘奕言／翻攝
屏東縣東港鎮昨日夜間發生酒後打死人案件，警方現場逮捕許女，訊後依殺人罪嫌移送法辦。記者潘奕言／翻攝
屏東縣東港鎮昨日夜間發生酒友酒後口角，打死人案件，現場一片狼籍。記者潘奕言／翻攝
屏東縣東港鎮昨日夜間發生酒友酒後口角，打死人案件，現場一片狼籍。記者潘奕言／翻攝

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