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雲云殺人董座留死亡筆記 點名遭公司3、4人背叛「做鬼也不放過」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

雲云科技公司董事長曾志新刺殺技術長梁姓男子後自戕，據調查，曾留有筆記本，點名公司數名人士表達不滿，稱「做鬼也不會放過你們」，不過其中沒有梁，警方將詢問曾釐清行凶動機。曾昨被轉至普通病房，醫院評估最快本周五才能接受警詢。

據了解，案發隔天警方搜尋曾志新的辦公室，在辦公桌抽屜找到一本筆記本，手寫點名公司約3、4人，指遭到這些人背叛，「做鬼也不會放過你們」，並透露輕生念頭，請朋友幫他好好照顧家人。警方查扣筆記本，未發現有準備行凶或揚言要加害相關人士內容，也未提及梁姓男子。

檢方昨下午解剖，查出梁頸部及背部共被砍7刀，手部有防禦造成的刀傷，採集檢體送驗，尚未開出死亡證明，將遺體發還家屬。曾喉嚨、食道、後頸椎受傷，昨下午從加護病房被轉至普通病房，因傷勢嚴重，醫院評估最快本周五才能接受警詢，員警持續戒護，依殺人罪偵辦。

警方調查，梁準備離職，本月6日在公司的LINE群組發文，指遭曾羞辱霸凌，7日下午4時許與曾及人資長盧姓男子在台北市信義路的公司會議室，辦理離職及討論刪文，曾要求梁刪文未獲積極回應，起身走到梁後方持主廚刀刺殺，再吞刀自殘。

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雲云科技公司董事長曾志新，持刀砍殺梁姓技術長。圖／本報資料照片
雲云科技公司董事長曾志新，持刀砍殺梁姓技術長。圖／本報資料照片

殺人 雲云科技

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