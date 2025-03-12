聽新聞
0:00 / 0:00
飲酒爆口角！不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍
花蓮新城鄉10日傳出槍響，起因是26歲張姓男子不滿被指責「沒出息」，竟然拿出獵槍朝49歲父親蕭姓男子開槍，子彈貫穿右腳踝，蕭男痛得跌坐在地上，家人驚嚇叫救護車送醫，所幸暫時沒有生命危險。張男現場被逮捕，警方依刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。
據了解，張男從母姓，10日晚上與父親、親朋好友在家聚餐飲酒，沒想到父子倆爆發口角，蕭男罵兒子「沒出息」，在晚上9時55分左右，疑似喝醉的張男竟拿起獵槍往父親的腳射擊，射中蕭男右腳踝受傷，鮮血直流，旁邊親友見狀驚嚇不已，趕緊請救護車送醫。警方到現場一直問誰的槍支，掌握現場狀況。
新城警分局表示，10日晚上張姓男子與家人在住家聚餐，過程中張男因不滿父親蕭男的指責，便從家中取出獵槍，朝父親射擊，造成蕭男右腳受傷，救護人員到場後將傷者送往慈濟醫院救治，暫時無生命危險。警方現場將張男逮捕，依刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例積極偵辦中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言