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飲酒爆口角！不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城鄉10日傳出槍響，起因是26歲張姓男子不滿被指責「沒出息」，竟然拿出獵槍朝49歲父親蕭姓男子開槍，子彈貫穿右腳踝，蕭男痛得跌坐在地上，家人驚嚇叫救護車送醫，所幸暫時沒有生命危險。張男現場被逮捕，警方依刑法殺人未遂槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

據了解，張男從母姓，10日晚上與父親、親朋好友在家聚餐飲酒，沒想到父子倆爆發口角，蕭男罵兒子「沒出息」，在晚上9時55分左右，疑似喝醉的張男竟拿起獵槍往父親的腳射擊，射中蕭男右腳踝受傷，鮮血直流，旁邊親友見狀驚嚇不已，趕緊請救護車送醫。警方到現場一直問誰的槍支，掌握現場狀況。

新城警分局表示，10日晚上張姓男子與家人在住家聚餐，過程中張男因不滿父親蕭男的指責，便從家中取出獵槍，朝父親射擊，造成蕭男右腳受傷，救護人員到場後將傷者送往慈濟醫院救治，暫時無生命危險。警方現場將張男逮捕，依刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例積極偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮張姓男子疑不滿被父親罵「沒出息」，竟拿獵槍朝父親的腳開槍射擊，警方現場將張男逮捕，依刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。圖／新城警分局提供
花蓮張姓男子疑不滿被父親罵「沒出息」，竟拿獵槍朝父親的腳開槍射擊，警方現場將張男逮捕，依刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。圖／新城警分局提供
花蓮張姓男子疑不滿被父親罵「沒出息」，竟拿獵槍朝父親的腳開槍射擊。圖／新城警分局提供
花蓮張姓男子疑不滿被父親罵「沒出息」，竟拿獵槍朝父親的腳開槍射擊。圖／新城警分局提供

槍砲彈藥 殺人未遂 花蓮

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