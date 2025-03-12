他吸毒後開車上路半夜停在大馬路口 警關切驚見開山刀

何姓男子昨天吸毒後開車上路，今天凌晨將車停在台南市中西區大馬路口，巡邏員警見狀上前關切，用手電筒一照，驚見車內有開山刀、辣椒槍等物品；在盤查何的身分時，又在車內起出毒品咖啡包3包，將何逮捕，依毒品、公共危險（毒駕）等罪嫌移送法辦。

41歲何姓男子今天凌晨1時許，將車停在台南市中西區成功路與公園路口，轄區第二警分局民權派出所副所長江昀龍、警員盧永耀、吳達義、郭冠巖、鄭翔升、郭均棠等人巡邏經過，不知何是否身體不適，上前關切。

結果員警請何搖下車窗，用手電筒一照，驚見車內有手銬、開山刀，辣椒槍及甩棍等，要求何下車，告知已違反社會秩序維護法；員警在盤查過程中，又在何車內發現毒品咖啡包3包，當場將他逮捕。

因何沒有攜帶證件，所說身分以警用電腦調查，影像檔也無法明確辨識，將他前回偵查隊按捺指紋確認身份；偵查隊針對咖啡包進行初驗，呈現二級毒品安非他命，三級毒品愷他命陽性反應，對何採尿檢驗，同樣呈現二、三級毒品陽性反應。

警方詢問後，將何依違反毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）等移送法辦，並持續向上溯源及取締毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885