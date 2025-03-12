影／屏東枋山郊區藏製毒工廠 3男遇警鳥獸散仍遭逮

高雄港務警察總隊接獲線報，與高、屏警方在屏東枋山郊區的貨櫃屋，查獲製毒集團據點，搜出近24公斤「喵喵」毒品和原料，逮捕蕭姓等3名男子，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄港警總隊日前接獲線報，得悉製毒集團隱身於屏東縣枋山鄉郊區，在貨櫃屋內製造毒品，與高雄市、屏東縣警方成立專案小組，報請臺灣屏東地檢署檢察官吳求鴻指揮偵辦。

人煙罕至共組，在貨櫃屋內製造第三級毒品4-甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)並分裝為毒品咖啡包販售牟取利益，影響治安甚鉅，遂聯合高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊及屏東縣政府警察局枋寮分局共同成立專案小組，報請臺灣屏東地方檢察署吳求鴻檢察官指揮偵辦。

2月22日警方動員查緝，包抄貨櫃屋，屋內蕭姓（30歲）、鍾姓（41歲）及阮姓（34歲）等3名男子見警方靠近，馬上衝出貨櫃屋鳥獸散，仍被員警一一緝獲。

警方在貨櫃屋內搜出3公斤多的三級毒品「喵喵」、些許安非他命、K他命和毒品咖啡包，以及21公斤製毒原料，懷疑另有集團操控製毒，正擴大溯源追查。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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