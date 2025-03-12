空軍軍官夥退役飛官外洩軍事機密 網遊用詞當暗語

空軍戰術聯隊許姓管制官疑遭退休史姓飛官滲透，外洩國防機敏資料，全案正在台中高分院審理中。圖／本報資料照

空軍戰術聯隊許姓管制官涉遭退役史姓飛官吸收，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部屬、共軍擾台策略等軍事機密文件，外洩給大陸。據查，許、史二人在通訊軟體中，以網路遊戲的用語，約定聯絡交付文件、金額等，但也被檢憲察覺有異，認定涉及不法。

據查，檢憲還原的手機對話紀錄中發現，空軍許姓管制官與退役史姓飛官，是以網路遊戲「遊戲造型」、「服裝課金」、「比賽獎金」等用語，作為交付資料、金錢的暗語，每次交付金額為數萬元。

另外，史男接獲相關國防機敏文件後，將文件翻拍後銷毀，收藏在隨身碟內，再交付給對岸對口，也都成為檢憲查扣的呈堂證據。

此案由台中高分檢主任檢察官謝名冠（已升任彰化地檢署檢察長）指揮彰化、台中憲兵隊偵辦，去年8月中旬時展開搜索，帶回涉案史、許二人，以及部分已退役的官士兵，另查扣涉案手機、筆電、隨身碟等證物。

經數位採證，還原相關對話紀錄，查出史疑已成功滲透空軍戰術聯隊，與許姓管制官聯手，外洩飛彈部屬、反制共軍軍機擾台具體作為等國防機敏文件，時間長達4年。

台中高分檢去年底偵結，依違反國安法、貪汙治罪條例等罪起訴，許、史二人在偵查期間承認涉案，但仍遭院方裁定羈押，近日史才獲10萬元交保，許仍在押中，全案仍在台中高分院採不公開審理，尚未審結。

辦案人員透露，報載有關許姓軍官外洩雄三戰機空掛情事，部分論述非事實，此案由基層偵查角度得以破案，足為對國家社會打擊不法為首要，相關過程接受檢察官指揮，偵查過程保密，也無對外宣揚。