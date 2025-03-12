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毒蟲賣安毒2.75克重判11年半 對話成關鍵佐證

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

有多次吸毒前科的方姓男子一個月內在新竹市販賣二級毒品安非他命共3次，總計2.75公克，共得款7千元，新竹地院法官痛斥他明知染毒能令人捨身敗家、毀掉一生卻仍販毒，依販賣二級毒品罪，重判有期徒刑11年半。

法官調查，前年2到3月間，方男兩度在新竹市販賣安非他命給一名毒蟲，分別是0.25、0.5公克，得款1千、2千元。方男矢口否認有何販賣第二級毒品之犯行，辯稱根本沒有賣甲基安非他命，檢察官問他時，因3天沒有睡覺，頭腦不清楚，且父親剛過世，怕被羈押，所以才承認賣毒品給這兩個人。這兩人之前入侵他住處偷筆電、電腦的人，還因此被他修理了一頓。

法官根據兩人的對話記錄內容，其中購賣毒品者與方男對話「你在哪」、「回來了沒」，而方男隨即回覆「快到新竹你在那」、「在苗栗10分鐘回去」，足認雙方已有特殊默契，使用上開隱晦用詞相約見面即可進行毒品交易，與購賣毒品者的警詢所證並無不實，其所述與被告2人確實於上開LINE對話後碰面，當場有交易甲基安非他命之內容，合理可信。

第三次則是另名毒蟲因為毒癮發作，竟拿姊姊的蘋果平板電腦折抵4千元，向方男購買2公克安毒，隔天其姊痛罵，要他贖回平板電腦而LINE方男，法官認為這反而成為方男販毒時間、地點及重量，描述甚為詳細且查核日期正確的鐵證。

法官審酌方男明知毒品對個人及社會危害至深，染毒更能令人捨身敗家、毀其一生，竟漠視國家杜絕毒品犯罪禁令與嚴刑，不思以正途賺取財物，竟將第二級毒品販賣他人，促成毒品交易、流通，並助長施用毒品行為，且否認販毒品犯行並多所辯解，犯後態度不佳，加上他先前有多次施用毒品被判刑紀錄，猶不知悔悟，最後依販賣二級毒品，重判有期徒刑11年半。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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