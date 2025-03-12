張哲綱毒駕六次罰不怕 這次開罰45萬、機車駕照禁考3年

台北市交通事件裁決所今天公布第68次公告酒駕、毒駕駕累犯名單，計有31名，其中酒駕累犯2次22名、酒駕累犯3次3名、酒駕累犯4次2名；酒駕累犯5次1名；毒駕累犯2次2名；毒駕累犯6次1名，合計31名，北市累計已公布1522名。

交通裁決所表示，第68次酒駕、毒駕累犯名單中，罰鍰最高者為張哲綱，其毒駕累犯6次、處罰鍰45萬元，機車駕照禁考3年，業已繳款結案。而李超翔為酒駕累犯5次、酒測值為每公升0.22毫克，罰鍰12萬元，汽車駕照禁考3年，案件未結已移送強制執行。

另外，酒駕累犯4次者有2名，蔣宏基的酒測值每公升0.26毫克、張順荃的酒測值每公升0.36毫克，其2人駕照處分均已執行，因酒測值皆超過每公升0.25毫克以上涉公共危險罪，由警方移送司法機關辧理。

交通裁決所表示，公告名單中20件已結案，餘11件未結案者全數移送強制執行，移送金額99萬4000元。另外在2月公告台北市酒駕、毒駕及拒測累犯3次以上設籍本市者計有1名，裁決所已印製A4彩色照片海報，將提供各鄰里辦公處及各派出所張貼公布。

交通裁決所提醒，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣機車駕照1年、汽車駕照2年，警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛。

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