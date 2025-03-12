快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

聽新聞
0:00 / 0:00

張哲綱毒駕六次罰不怕 這次開罰45萬、機車駕照禁考3年

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市交通事件裁決所今天公布第68次公告酒駕毒駕駕累犯名單，計有31名，其中酒駕累犯2次22名、酒駕累犯3次3名、酒駕累犯4次2名；酒駕累犯5次1名；毒駕累犯2次2名；毒駕累犯6次1名，合計31名，北市累計已公布1522名。

交通裁決所表示，第68次酒駕、毒駕累犯名單中，罰鍰最高者為張哲綱，其毒駕累犯6次、處罰鍰45萬元，機車駕照禁考3年，業已繳款結案。而李超翔為酒駕累犯5次、酒測值為每公升0.22毫克，罰鍰12萬元，汽車駕照禁考3年，案件未結已移送強制執行。

另外，酒駕累犯4次者有2名，蔣宏基的酒測值每公升0.26毫克、張順荃的酒測值每公升0.36毫克，其2人駕照處分均已執行，因酒測值皆超過每公升0.25毫克以上涉公共危險罪，由警方移送司法機關辧理。

交通裁決所表示，公告名單中20件已結案，餘11件未結案者全數移送強制執行，移送金額99萬4000元。另外在2月公告台北市酒駕、毒駕及拒測累犯3次以上設籍本市者計有1名，裁決所已印製A4彩色照片海報，將提供各鄰里辦公處及各派出所張貼公布。

交通裁決所提醒，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣機車駕照1年、汽車駕照2年，警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通裁決所公布第68次酒駕、毒駕累犯名單，罰鍰最高者為張哲綱，其毒駕累犯6次。圖／台北市交通事件裁決所提供
交通裁決所公布第68次酒駕、毒駕累犯名單，罰鍰最高者為張哲綱，其毒駕累犯6次。圖／台北市交通事件裁決所提供

毒駕 酒駕 駕照

延伸閱讀

醫大生遭洗車工酒駕撞死 檢發還遺體…父母痛哭「來帶你回家了」

醫大生被酒駕撞死後…台中大執法 一天抓29件17人

酒駕悲劇…連說3次「不要酒駕」中市長盧秀燕拜託市民

醫大生遭酒駕洗車工撞死 台中警今起連三天大執法

相關新聞

北市情侶吵架…男墜樓無生命危險 女手臂刀傷稱「拿菜刀自砍」

今天晚間8時許，台北市大安區市民大道四段一處公寓大樓，發生男子墜樓，同居女友手臂遭砍傷案件，目前兩人都已送醫救治，暫時沒...

私菸查緝案兩海巡偵查員財產來源不明 彰地院裁定一收押一交保

彰化地檢署偵辦一起查緝私菸案，發現有海巡署偵防分署及地方警分局員警。疑將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員，立案調查，本月...

深夜開車違規稱吃消夜 警請他開窗閒聊瞥見上百克毒品

許姓男子今天凌晨開車違規跨越雙黃線，被台南市警第五分局巡邏員警攔下取締；許辯稱要去吃消夜，員警卻在請他拿證件時聞到K毒氣...

張哲綱毒駕六次罰不怕 這次開罰45萬、機車駕照禁考3年

台北市交通事件裁決所今天公布第68次公告酒駕、毒駕駕累犯名單，計有31名，其中酒駕累犯2次22名、酒駕累犯3次3名、酒駕...

毒蟲賣安毒2.75克重判11年半 對話成關鍵佐證

有多次吸毒前科的方姓男子一個月內在新竹市販賣二級毒品安非他命共3次，總計2.75公克，共得款7千元，新竹地院法官痛斥他明...

海巡查私菸洩密 2人聲押

海巡署偵防分署偵辦私菸案，涉嫌透過警方查資料洩密私菸集團並疑有人疑似收賄，彰化地檢署前天搜索約談廿八人，複訊後認定林姓、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。