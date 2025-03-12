海巡查私菸洩密 2人聲押

海巡署表示，私菸案偵防分署涉案的偵查員，已分別核予停職及調離現職處分。 記者廖炳棋/翻攝 海巡署偵防分署偵辦私菸案，涉嫌透過警方查資料洩密私菸集團並疑有人疑似收賄，彰化地檢署前天搜索約談廿八人，複訊後認定林姓、劉姓海巡偵查員帳戶各有上百萬來源不明存款，涉貪汙、洩密與財產來源不明等罪，向法院聲請羈押禁見。

另外，黃姓海巡偵查員與彰化黃姓員警涉嫌洩密給私菸集團，各以卅萬元交保，二名私菸集團成員三萬元交保，其餘廿二人請回；全案還有三名私菸集團嫌犯在逃，擴大偵辦中。

據了解，彰化地檢署偵辦私菸案，發現海巡署辦案人員請台中、彰化警方配合執行跟監任務，向警方要求調閱特定車輛行車軌跡，被調閱車輛卻是公務車；檢方懷疑有人將公務車訊息洩漏給私菸業者，且涉案海巡、警員經查曾私下以手機聯繫，懷疑私菸業者行賄取得特定資訊。

檢方前天指揮廉政署肅貪組、中部地區調查組、調查局台中市調站等單位，搜索海巡與中、彰警方多處單位，約談廿八人到案，移送彰化地檢署複訊。

其中海巡林姓、劉姓偵查員的金融帳戶，各被查出有上百萬元存款，以多筆存款方式陸續存入，二人無法清楚交代來源，檢方複訊後以涉犯貪汙、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

廿八人包括三名海巡人員和十名中、彰員警，其中三名海巡人員均涉弊，海巡署表示，三人分別停職及調離現職處分，召開評議會追究相關人員考監責任，全力配合司法機關調查，絕不護短。