聽新聞
0:00 / 0:00

海巡查私菸洩密 2人聲押

聯合報／ 記者簡慧珍廖炳棋／連線報導

海巡署表示，私菸案偵防分署涉案的偵查員，已分別核予停職及調離現職處分。 記者廖炳棋/翻攝
海巡署表示，私菸案偵防分署涉案的偵查員，已分別核予停職及調離現職處分。 記者廖炳棋/翻攝
海巡署偵防分署偵辦私菸案，涉嫌透過警方查資料洩密私菸集團並疑有人疑似收賄，彰化地檢署前天搜索約談廿八人，複訊後認定林姓、劉姓海巡偵查員帳戶各有上百萬來源不明存款，涉貪汙、洩密與財產來源不明等罪，向法院聲請羈押禁見。

另外，黃姓海巡偵查員與彰化黃姓員警涉嫌洩密給私菸集團，各以卅萬元交保，二名私菸集團成員三萬元交保，其餘廿二人請回；全案還有三名私菸集團嫌犯在逃，擴大偵辦中。

據了解，彰化地檢署偵辦私菸案，發現海巡署辦案人員請台中、彰化警方配合執行跟監任務，向警方要求調閱特定車輛行車軌跡，被調閱車輛卻是公務車；檢方懷疑有人將公務車訊息洩漏給私菸業者，且涉案海巡、警員經查曾私下以手機聯繫，懷疑私菸業者行賄取得特定資訊。

檢方前天指揮廉政署肅貪組、中部地區調查組、調查局台中市調站等單位，搜索海巡與中、彰警方多處單位，約談廿八人到案，移送彰化地檢署複訊。

其中海巡林姓、劉姓偵查員的金融帳戶，各被查出有上百萬元存款，以多筆存款方式陸續存入，二人無法清楚交代來源，檢方複訊後以涉犯貪汙、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

廿八人包括三名海巡人員和十名中、彰員警，其中三名海巡人員均涉弊，海巡署表示，三人分別停職及調離現職處分，召開評議會追究相關人員考監責任，全力配合司法機關調查，絕不護短。

彰化 海巡署 私菸

延伸閱讀

2偵查員疑洩密私菸集團「不明存款上百萬」 海巡署：分別停職及調職

印尼船員澎湖外海落海嗆傷 海巡緊急救援

印尼籍漁工作業不慎落海 澎湖海巡馳援

中彰警、海巡13人涉洩密貪凟 彰檢聲押2人、交保1人

相關新聞

北市情侶吵架…男墜樓無生命危險 女手臂刀傷稱「拿菜刀自砍」

今天晚間8時許，台北市大安區市民大道四段一處公寓大樓，發生男子墜樓，同居女友手臂遭砍傷案件，目前兩人都已送醫救治，暫時沒...

私菸查緝案兩海巡偵查員財產來源不明 彰地院裁定一收押一交保

彰化地檢署偵辦一起查緝私菸案，發現有海巡署偵防分署及地方警分局員警。疑將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員，立案調查，本月...

深夜開車違規稱吃消夜 警請他開窗閒聊瞥見上百克毒品

許姓男子今天凌晨開車違規跨越雙黃線，被台南市警第五分局巡邏員警攔下取締；許辯稱要去吃消夜，員警卻在請他拿證件時聞到K毒氣...

海巡查私菸洩密 2人聲押

海巡署偵防分署偵辦私菸案，涉嫌透過警方查資料洩密私菸集團並疑有人疑似收賄，彰化地檢署前天搜索約談廿八人，複訊後認定林姓、...

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

今天晚間8時許，台北市大安區市民大道四段一處華廈，發生男子持刀砍女友後墜樓案件，目前男女兩人都送醫救治。

2偵查員疑洩密私菸集團「不明存款上百萬」 海巡署：分別停職及調職

海巡署偵防分署與台中、彰化員警，涉嫌洩密私菸集團並有人疑以收賄，彰化地檢署搜索約談28人，檢方發現林姓、劉姓海巡偵查員，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。