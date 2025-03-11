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北市情侶吵架…男墜樓無生命危險 女手臂刀傷稱「拿菜刀自砍」

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北市情侶吵架…男墜樓無生命危險 女手臂刀傷稱「拿菜刀自砍」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天晚間8時許，台北市大安區市民大道四段一處公寓大樓，發生男子墜樓，同居女友手臂遭砍傷案件，目前兩人都已送醫救治，暫時沒有生命危險。

據了解，33歲馬姓男子疑似與23歲同居聶姓女友吵架，鄰居還聽到雙方吵架聲音；不久男方就從4樓住處開窗墜樓；路人報警後，送男方到國泰醫院救治，男方意識清醒，後腦撕裂傷。

轄區警方到場上樓後，發現房間內女方身上與地面都有血跡，初步檢查，女方左手有4公分刀傷，地面有一把菜刀，警方將女方送往台北醫學大學附設醫院救治。

女方向警方供稱，她和男友吵架，手臂刀傷是她拿菜刀自己砍自己，至於男方墜樓，疑似是負氣開窗自己跳下去，警方勘驗現場，女方應無法推男生墜樓，但因為雙方都在醫院救治，還無法製作筆錄，究竟是發生什麼情況，導致男墜樓、女刀傷，警方還要進一步釐清。

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台北市市民大道一處公寓大樓，今晚發生同居情侶男墜樓、女刀傷案件，轄區警方到場調查，並將兩人送醫救治。記者廖炳棋/翻攝
台北市市民大道一處公寓大樓，今晚發生同居情侶男墜樓、女刀傷案件，轄區警方到場調查，並將兩人送醫救治。記者廖炳棋/翻攝
台北市市民大道一處公寓大樓，今晚發生同居情侶男墜樓、女刀傷案件，轄區警方到場調查，並將兩人送醫救治。記者廖炳棋/翻攝
台北市市民大道一處公寓大樓，今晚發生同居情侶男墜樓、女刀傷案件，轄區警方到場調查，並將兩人送醫救治。記者廖炳棋/翻攝

墜樓 女友

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